2019 is goed ingezet in Poperinge LBR

06 januari 2019

17u37 0 Poperinge De Poperingse inwoners klonken zondag op het nieuwe jaar. Het is bij heel wat Poperingenaars een traditie geworden om samen het jaar in te zetten tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt.

“Het is de bedoeling dat onze Poperingenaars kunnen klinken op het nieuwe jaar samen met buren, vrienden en familie. Het is ondertussen een traditie geworden om elk jaar alle Poperingenaars uit te nodigen op de Grote Markt voor een gratis nieuwjaarsreceptie. Op deze manier brengen we de mensen nog eens samen om te vieren”, klinkt het bij Florentien Lahoutte, deskundige lokale economie. Alle aanwezigen werden getrakteerd op een hapje en een drankje. Voor de jongsten werd een kinderhoek voorzien waar ze naar hartelust konden spelen. “We merken dat de nieuwjaarsreceptie een vaste waarde is geworden na Nieuwjaar en dat heel wat inwoners hier wel naar uitkijken.” De muzikale animatie werd dit jaar voorzien door de groep ‘Music Dream’.

De nieuwjaarsreceptie betekent ook het einde van ‘Winter in Poperinge’. “Vuurwerk zorgt voor de feestelijke afsluiter van zowel de nieuwjaarsreceptie en onze kerstmarkt.”