200 euro verdienen met je vereniging? Doe mee aan de zwerfvuilactie LBR

15 januari 2019

17u47 0 Poperinge De grote zwerfvuilactie in Poperinge vindt plaats op zaterdag 23 maart. Verenigingen kunnen tweehonderd euro verdienen door de handen uit de mouwen te steken.

In 2018 werd minder zwerfvuil opgeruimd dan bij vorige acties. Afval lijkt steeds meer in de vuilnisbak te belanden in plaats van te eindigen als zwerfvuil. Toch zijn er nog altijd mensen die het niet kunnen laten om afval op de grond te gooien. IVVO en de aangesloten gemeenten organiseren daarom opnieuw een grote zwerfvuilopruimactie op 23 maart.

In Poperinge kunnen verenigingen deelnemen en daar worden ze voor beloond. Wie de handen uit de mouwen steekt, kan tweehonderd euro verdienen. Schrijf je vereniging in met minimum tien mensen, ruim zwerfvuil op langs een traject van acht kilometer en ontvang je beloning. Meer info bij de omgevingsdienst Poperinge via milieu@poperinge.be of op 057/346280 of bij IVVO via communicatie@ivvo.be of op 057/23 08 83.