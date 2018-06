20.000 kippen sterven in brand OORZAAK VAN VLAMMENZEE NOG ONBEKEND HANS VERBEKE

02u27 0 Poperinge Bij een hevige brand in een stal van kippenkweker Geert Rosseeuw (52) uit Watou zijn zaterdagavond twintigduizend braadkuikens omgekomen. "Het vuur verspreidde zich razendsnel, ik heb moeten rennen voor mijn leven", zegt hij.

De brand brak zaterdag rond 17.30 uur uit in een stal op het landbouwbedrijf van Geert Rosseeuw op de Stoppelweg in Watou. "Aan het plafond zag ik rook en er viel ook iets naar beneden", zegt de 52-jarige kippenkweker, die in het midden van de stal aan de slag was. "Plots zag ik ook vlammen. De woorden van een elektricien flitsten door mijn hoofd. Hij had me gezegd dat een brand in een kippenstal zich enorm snel verspreidt en dat ik in zo'n geval moest maken dat ik wegkwam. De man had gelijk. Na mijn telefoontje naar de brandweer ontsnapte al veel rook door het dak. Tien minuten later stond de boel in lichterlaaie."





Schade

Geert kon nog een vrachtwagen verplaatsen. "Kort nadat we zijn aangekomen, was de brand al onder controle", zegt luitenant Wim Top. Dertig brandweermannen van de posten Poperinge en Zuid-IJzer klaarden de klus. "We konden vermijden dat het vuur oversloeg naar een naastliggende stal, waar ook twintigduizend kuikens zaten. Ook de silo's met veevoeder bleven gespaard."





Toch is de balans zwaar. "De stal is vernield en twintigduizend braadkuikens zijn omgekomen", zucht Rosseeuw. "Dit is een zware tegenslag."





Machteloos

Ook zijn vennoot Filip Ghekiere (51) uit Kooigem, zaakvoerder van de gelijknamige broeierij uit Wevelgem, stond machteloos toe te kijken. "Tegen brand in een stal kun je niks beginnen. Geert heeft er goed aan gedaan te rennen voor zijn leven. Hoe groot de schade is, valt moeilijk te becijferen. In de stal zaten twintigduizend braadkuikens van zeventien dagen oud. Die zijn bij de geboorte 0,39 eurocent waard. Na 42 dagen zijn ze slachtrijp. Tegen dan hebben ze iets meer dan drie kilogram voedsel naar binnen gespeeld. Maar er zijn ook nog andere kosten die in rekening moeten gebracht worden. Reken al maar snel op vijftienduizend euro. En daar moet nog de schade aan de stal bijgeteld worden. Ja, dit is een zware dobber." Ghekiere levert met zijn broeierij de kuikens aan Rosseeuw. "We zullen noodgedwongen een tijd op halve kracht moeten draaien", vrees ik. "Maar het belangrijkste is dat Geert ongedeerd is gebleven." Over de oorzaak van de brand is nog niets geweten.