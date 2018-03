2.000 kilo snoep, evenveel confetti, nog meer plezier KEIKOPPENCARNAVAL LOKT 15.000 TOESCHOUWERS LAURIE BAILLIU

13 maart 2018

02u34 0 Poperinge "2.000 kilo confetti en 2.000 kilo snoep, zoveel werd er afgelopen weekend in het rond gegooid", zegt voorzitter David Bamelis tevreden. De 52ste editie van de Keikoppencarnavalsstoet was dit weekend dan ook een succes, zeker ook dankzij de 15.000 toeschouwers.

Kilo's confetti en snoep vlogen de lucht in tijdens het Poperingse carnavalsweekend. Prins Stijn I en zijn hofmaarschalk Juliette gingen vrijdagavond op stap en dat deden ze samen met de Paaardong Gaaarçong-koers. De Keikoppencarnavalsstoet zelf trok zondag door het stadscentrum van Poperinge. "Zo'n 15.000 toeschouwers kwamen kijken. Het was een geslaagd weekend met opnieuw een fantastische stoet. Jammer van die plotse regenbui, maar dat kon de pret niet bederven", zegt voorzitter David Bamelis van de organisatie. De Poperingse carnavalsverenigingen haalden ook dit jaar alles uit de kast om te schitteren tijdens de stoet.





De jacht van de jager

De Vleterbeekvissers reden mee als Poperings dierenasiel en de Dubbeldeckers gingen dan weer op zoek naar de carnavalsburgemeester. De bloemetjes buiten zetten, dat wilden de Wietewoai's dit jaar doen. Water hadden ze genoeg, dankzij die plotse regenbui. De Flodders tapten lol op hun eigen bierfiets en behaalden daarmee zelfs de tweede plaats met 814 punten. "We hebben een bierfiets ontworpen waar de dansers aan schommelden, vandaar onze naam 'de flodders t(r)appen lol'", lacht Kevin Papegaey. De eerste plaats was voor de Poperingse Paljasjes met 829 punten. "Ons thema 'de jacht van de jager' leek ons toepasselijk met de komende verkiezingen. We willen élk jaar naar voor komen als een verzorgde groep met mooie kostuums en een uitgewerkte dans. Winnen is dan de kers op de taart", zegt Saskia Dewulf.





Maschjern

Voor het eerst kon er dit carnavalsjaar ook op zaterdag 'gemaschjerd' worden. Poperingenaars trekken dan gemaskerd en verkleed door het stadscentrum. "Zo'n 120 mensen gingen zaterdag op pad. In totaal gingen, op zaterdag en zondag, een kleine 400 mensen 'maschjern' en daar zijn we heel tevreden mee", zegt David. De vrienden Desteny Detrait (22), Virginie Lannoo (31) en Vick Demeulenaere (24) kozen ervoor om zowel zaterdag als zondag te maschjern. "Het is nu het vijfde jaar op rij dat we meedoen. Dit jaar gingen we als oudjes op pad. Dat we nu ook op zaterdag kunnen maschjern, is super." Ook burgemeester Dejaegher en zijn schepenen besloten om dit jaar te maschjern. Zij trokken als dieren de stad in. "Het Poperingse dierenasiel opent halfweg dit jaar. Goed moment om reclame te maken", aldus schepen van Dierenwelzijn Kris Notebaert (CD&V).