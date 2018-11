19-jarige die in school inbrak vrij onder voorwaarden 27 november 2018

02u26 0

In afwachting van zijn proces heeft de raadkamer van Ieper een 19-jarige Poperingenaar vrijgelaten onder voorwaarden. De man vloog op 25 september in de cel voor drugfeiten en voor een aantal inbraken. Hij had onder andere toegeslagen in een school in Poperinge, een tennisclub en Outside Travel.





Wanneer A.B. voor de rechter moet komen, is nog niet duidelijk. (VHS)