13% meer bezoekers voor Hopmuseum 15 maart 2018

Het nieuwe seizoen in het Hopmuseum werd deze week geopend door Toerisme Poperinge. Er werd teruggeblikt op 2017 en het jaarprogramma 2018 werd voorgesteld. "Het was een goed toeristisch seizoen met als hoogtepunt de driejaarlijkse Bier- en Hoppefeesten. De dienst Toerisme kreeg 52.000 bezoekers over de vloer en het Hopmuseum mocht 13% meer bezoekers ontvangen. Ook het bezoek aan Lijssenthoek Military Cemetery steeg met 9%. Talbot House ontving 10% meer bezoekers", blikt diensthoofd Ivan Vandekerkhove terug op 2017. De eerste twee maanden van 2018 waren veelbelovend. "In het bezoekerscentrum van Lijssenthoek ontvingen we reeds 1000 bezoekers meer dan in januari en februari van vorig jaar. In vergelijking met de start vorig jaar volgden reeds 300 mensen meer de volkssportroute." Alle activiteiten van 2018 vind je terug op de website van Toerisme Poperinge. (LBR)