13,5 miljoen euro investeert stad Poperinge in 2019 LBR

18 december 2018

Op de laatste gemeenteraad van het kalenderjaar stond het budget van 2019 op de agenda. In totaal zal de stad Poperinge 13,5 miljoen euro investeren.

Enkele belangrijke projecten zijn de werken voor de doortocht in Reningelst, de verkoop van het oude voetbalveld in Reningelst, de aankoop van gronden voor een nieuwe begraafplaats in Proven en Krombeke, de aankoop van de volledige Vroonhofsite en het afwerken van het depot voor de technische dienst en het vernieuwen van de website van de stad.

Gemeenteraadslid Bert Costenoble (Open Vld) maakte zich tijdens de gemeenteraad wel zorgen over de financiële gezondheid van de stad. “De financiële toestand van de stad baart me zorgen. Eind 2019 zal de stad te kampen hebben met een schuld van 38 miljoen euro”, sprak Costenoble.

Schepen van Financiën Ben Desmyter (CD&V): “Die berekening gaat uit van een volledige realisatie van alle plannen. We zien wel waar we afklokken. Er is nog ruimte om investeringen te doen en om nog bijkomend beleid te voeren.”