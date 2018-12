13,5 miljoen euro investeert Poperinge in 2019 LBR

18 december 2018

Op de laatste gemeenteraad van het kalenderjaar staat traditioneel het budget van het volgende jaar op de agenda. “Het huidige lopende meerjarenplan 2014-2019 gaat het laatste jaar in. In die optiek is het logisch dat er weinig tot geen nieuw beleid op het programma staat voor 2019. Anderzijds is 2019 meteen ook het eerste jaar voor de nieuwe bestuursploeg en zal er tegen eind 2019 een nieuw, inhoudelijk meerjarenplan 220-2025 neergelegd worden. 2019 dienst dan ook als een ‘planningsjaar’ gezien te worden”, klinkt het bij schepen van financiën Ben Desmyter (CD&V). “Ook in 2019 heeft Poperinge een positief beschikbaar budgettair resultaat en kunnen we aantonen via een een positieve autofinancieringsmarge dat de aangegane investeringen financieel haalbaar zijn.”

Gemeenteraadslid Bert Costenoble (Open VLD) maakt zich zorgen over de financiële gezondheid. “De financiële toestand van de stad baart me zorgen. Eind 2019 zal de stad te kampen hebben met een schuld van 38 miljoen euro”, sprak gemeenteraadslid Bert Costenoble (Open VLD). “De schuldenlast slaat op een volledige realisatie van alle plannen. We zien wel waar we op afklokken. Onze positieve autofinancieringsmarge mag niet vergeten worden. Er is nog ruimte om investeringen te doen en om nog bijkomend beleid te voeren”, klonk het bij schepen Ben Desmyter.

In totaal zal Poperinge in 2019 voor een bedrag van 13,5 miljoen euro. Enkele belangrijke investeringsprojecten zijn: afwerken Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, werken doortocht Reningelst fase 1, verkoop oud voetbalveld Reningelst, speelzone OC Bollaard, aankoop gronden nieuwe begraafplaats Proven en Krombeke, aankoop volledige Vroonhofsite, afwerken depot Technische dienst en vernieuwen website Stad Poperinge.