12 maanden cel nadat man betrapt wordt met 274 pillen in onderbroek Alexander Haezebrouck

24 december 2018

16u55

Een jongeman van 21 is veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel nadat hij betrapt werd met maar liefst 274 gekleurde pillen in zijn onderbroek op het festival Dour. Mike H. uit Poperinge werd gecontroleerd door de politie nadat andere festivalgangers hen hadden getipt dat de man aan het dealen was in één van de tenten. In zijn onderbroek vond de politie maar liefst 274 gekleurde pillen. Daarnaast had hij ook cannabis, speed, ketamine, MDMA, twee precisieweegschalen en een cash geld bij zich. De jongeman is geen onbekende voor het gerecht en liep eerder al veroordelingen op voor drugsfeiten. Hij moet ook een geldboete van 8.000 euro betalen waarvan 800 euro effectief.