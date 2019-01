1150 bezoeken aan Poperingse stadsarchief LBR

08 januari 2019

17u27 0 Poperinge Het stadsarchief Poperinge heeft cijfers vrijgegeven over 2018. Daaruit blijkt dat het archief 1150 bezoeken had en 18 schenkingen kreeg.

“Daarnaast waren er 133 individuele bezoeken, 55 nieuwe bezoekers en kregen we 11 klassen op bezoek, zegt Tijs Goethals, hoofdarchivaris. Het stadsarchief telt ondertussen 41 actieve vrijwilligers en was in 2018 203 dagen geopend. “In vergelijking met andere, vergelijkbare archieven worden we redelijk verwend met het aantal bezoekers. Doorgaans hebben we een 1100 à 1200 bezoekers en dit jaar is dat opnieuw het geval. Uit onze statistieken is ook gebleken dat 10% van onze bezoekers Fransen zijn.” Het stadsarchief is volgens de hoofdarchivaris veel meer dan een zaal vol met oude mensen. “Dat idee hebben mensen wel eens over een stadsarchief, maar dat is dus zeker het geval niet. Tijdens onze 11 klasbezoeken hebben de leerlingen dat ook kunnen ontdekken.”

Schenkingen

In 2018 kreeg het stadsarchief 18 schenkingen. “Jaarlijks krijgen we meer en meer schenkingen binnen. Vroeger waren dat een 6-tal schenkingen per jaar. We krijgen ook steeds mooiere zaken in ons bezit. Het hoger aantal schenkingen hebben we te danken aan onze vrijwilligers. Ze weten heel goed waar we mee bezig zijn en welke collectie we hebben. Ook kennen ze veel mensen die mooie items hebben die goed bij onze collectie zouden passen”, klinkt het bij Tijs. “Elke schenking heeft een belangrijk waarde. We zijn heel dankbaar voor elke schenking, want elke schenker heeft iets moois, waardevol en persoonlijk aan ons gegeven. Het feit dat je iets uit handen geeft, heeft sowieso een emotionele betekenis.”