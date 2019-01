11.000 euro subsidies voor verbindend schoolklimaat in 6 secundaire scholen LBR

16 januari 2019

15u49 0 Poperinge Huis van het Kind Poperinge-Vleteren en Stad Poperinge betaalden in december 11.000 euro subsidies aan projecten in Poperingse secundaire scholen. Die projecten ondersteunen in totaal 1392 leerlingen in Poperinge.

Het gaat om Poperingse secundaire scholen die langlopende projecten van minimum één schooljaar opzetten rond bevordering van het verbindend schoolklimaat en het geestelijk welbevinden van leerlingen en leerkrachten.

De projecten moesten aan een aantal voorwaarden voldoen:

- een meerwaarde bieden bij bestaande beleid van de school

- het geestelijk welbevinden van leerlingen én leerkrachten ondersteunen

- inspraak en participatie van de doelgroep op de voorgrond zetten

- duurzaam en innovatief zijn

Zes scholen dienden in en werden geselecteerd met deze projecten:

- de Talentenfluisteraar - De Keiwijzer

- de cirkel van Kracht - De Ast

- de Pinker United - De Pinker

- sfeer op de speelplaats - VTI

- taal geven aan jouw binnenwereld - Secundaire Freinetschool

- nieuwe autoriteit in een verbindend schoolklimaat - Onze-Lieve-Vrouwe instituut

Huis van het Kind Poperinge-Vleteren en Stad Poperinge kozen in 2018 ervoor om in te zetten op een grotere verbinding tussen welzijn en onderwijs in Poperinge. Stad en OCMW Poperinge streven binnen het breed gezondheids- en welzijnsbeleid ernaar om het mentaal welbevinden van jongeren én leerkrachten in het secundair onderwijs te verhogen.