10 procent meer bezoekers voor Kunstenfestival 06 september 2018

02u32 0 Poperinge Kunstenfestival Watou mocht deze editie 10 procent meer bezoekers verwelkomen, wat het totaal op zo'n 23.000 brengt.

De deuren van de 38ste editie van Kunstenfestival Watou sloten op zondag 2 september.





"De voorbije twee maanden kwamen maar liefst 23.000 bezoekers langs om te genieten van de selectie beeldende kunst en poëzie over het verlangen en de troost", klinkt het bij het organiserende vzw Kunst.





Met deze stijging zijn de stad Poperinge en vzw Kunst als organisatoren natuurlijk bijzonder opgetogen.





Steeds meer jongeren

"Het is veelbelovend dat er elk jaar steeds meer jongeren en mensen met kinderen de weg vinden naar hier. Ook de vele positieve kritieken van bezoekers en media toonden aan dat deze 38ste editie bijzonder gesmaakt werd. We zien iedereen volgend jaar, hopelijk even talrijk, terug voor de 39ste editie van het Kunstenfestival, die plaatsvindt van zaterdag 29 juni 2019 tot en met zondag 1 september 2019."





(LBR)