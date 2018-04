1 miljoen euro voor restauratie Britse kerkhoven 03 april 2018

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 1.026.641 euro toe voor de restauratie van Britse militaire begraafplaatsen.





"Uit onderzoek blijkt dat restauratiewerken noodzakelijk zijn om de erfgoedwaarde van de begraafplaatsen en gedenktekens te behouden, te herstellen en te versterken", klinkt het bij de minister. "Naast restauratiewerken zijn ook werken opgenomen die een betere toegankelijkheid voor minder mobiele bezoekers garanderen." In 2017 ondertekenden het Vlaams Gewest en de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) een meerjarenpremieovereenkomst voor het uitvoeren van restauratiewerken op 24 Britse militaire begraafplaatsen in Vlaanderen. De CWGC kan rekenen op een restauratiepremie van 3.915.393 euro gespreid over vijf jaar. In 2017 startte de CWGC met dringende restauratiewerken aan enkele kerkhoven. Dit jaar worden met een restauratiepremie van 1.026.641 euro de ommuringen van enkele kerkhoven gerestaureerd. Het gaat om Westoutre British Cemetery in Heuvelland, Spoilbank Cemetery Birr, Cross Road Cemetery, New Irish Farm Cemetery en Tuileries British Cemetery in Ieper en Reninghelst New Military Cemetery in Poperinge. (CMW)