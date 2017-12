1,9 miljoen voor doortocht Reningelst 02u28 5

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) voorziet 175 miljoen euro voor vlotter en veiliger verkeer in West-Vlaanderen in 2018. Poperinge ontvangt voor de doortocht Reningelst 1,9 miljoen euro en 75.000 euro voor het herinrichten van de provincieweg. "Het aanhoudende fileprobleem verlamt ook in West-Vlaanderen mens, milieu en economie", klinkt het bij het kabinet. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft dus de investeringen voor alle vormen van vervoer opgetrokken naar een recordhoogte. Voor het eerst werden de investeringen voor de beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken samengevoegd in één plan. "Dankzij dat globale investeringsplan kunnen we de investeringen beter opvolgen en coördineren, om de hinder maximaal te beperken", aldus de minister. Concreet krijgt de provincie West-Vlaanderen voor volgend jaar een totaalbedrag van 175 miljoen euro. (LBR)