1.200 euro voor palliatieve zorg dankzij ‘biervoetjes’ LBR

17 december 2018

17u57 0 Poperinge De Poperingse zythologe Kristel Logie verkocht ‘biervoetjes’, kousen die veel weg hebben van een bierglas, voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de palliatieve zorg De Mantel in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel. Achttien mensen hielpen om de 102 biervoetjes te breien.

De zythologe Kristel Logie, bierkenner, koos in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel de palliatieve zorg De Mantel als goede doel. “Mijn moeder begon met het breien van de biervoetjes. De kousjes verkochten heel goed en mijn moeder kon wel wat helpers gebruiken. Achttien gemotiveerde breiers besloten om te helpen en daar ben ik heel dankbaar voor. Dankzij hen is deze actie heel succesvol geworden”, vertelt Kristel. “De helpende handen waren enkele vrijwilligers van WZC Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis, enkele familieleden van bewoners en vriendinnen van mijn moeder. Ik had beloofd om de breiers te bedanken door samen een lekker biertje te degusteren en dat heb ik ook gedaan. Ze werden getrakteerd met een biertje en lekkere hapjes in de cafetaria van Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis en daar waren ze wel tevreden mee.”

In totaal werden 102 biervoetjes verkocht en kan Kristel woensdag richting Wachtebeke gaan met een totaal van 1.200 euro voor de palliatieve zorg De Mantel. “Dit is een heel mooi resultaat. Volgend jaar zet ik weer een actie op poten met mijn lieve vrijwilligers. De opbrengst zal naar de Palliatieve Zorgen Westhoek Oostende gaan.”