"Zoontje (10) slaapt niet meer sinds puppy's vermist zijn" FACEBOOKOPROEP VERLOREN HONDJES AL 25.000 KEER GEDEELD LAURIE BAILLIU

02u40 0 Eric Flamand Nele Claeys uit Vleteren deed al het mogelijke om haar hondjes terug te vinden. Haar zoontje Emile (10), hier met hun andere hond Bou-Bou, mist de dieren heel erg. Poperinge Teneinde raad postte Nele Claeys uit Vleteren een oproep op Facebook. Haar puppy's Jack en Black zijn intussen al een week vermist. De oproep werd al 25.000 keer gedeeld, maar van de hondjes is nog geen spoor. "Mijn zoontje Emile kreeg de puppy's cadeau voor Kerstmis", vertelt Nele. "Hij is ziek van verdriet en doet geen oog meer dicht."

Black en Jack, twee reutjes, zijn vermist sinds dinsdagnamiddag 9 januari. "Ze verdwenen bij mij thuis, Brugweg 22 in Vleteren, waar ik een manège heb (Nele's Ponyclub, nvdr.). Rond 15.30 uur zag de poetsvrouw de puppy's nog toen ze een vuilniszak naar buiten bracht. Mijn medewerkster en iemand die er kwam paardrijden beseften rond 16 uur dat de dieren verdwenen waren. Niemand heeft iets opgemerkt." De puppy's waren sinds 27 november bij Nele en zijn een kruising van jack russell, labrador en cocker spaniël. "De puppy's waren vier maanden oud. Het is zo vervelend dat we niet weten wat er gebeurd is", zucht ze. "De inrit is 400 meter lang. Dacht iemand dat Black en Jack waren weggelopen? Nam iemand ze met goede bedoelingen mee? Zijn ze zelf weggelopen? We weten het niet."





Eric Flamand

Flyers en affiches

Nele ging onmiddellijk op zoek naar haar verdwenen hondjes. "We hebben de hele regio in een straal van 10 kilometer te voet uitgekamd. We trokken door de velden en gingen van deur tot deur. Iedereen hebben we aangesproken, maar helaas heeft niemand iets gezien. Met de auto zijn mijn zoon en ik ook op zoek gegaan, zonder resultaat." Er werden flyers verspreid en Nele plaatste ook een oproep op Facebook. "Mijn bericht werd ondertussen meer dan 25.000 keer gedeeld. We kregen één tip binnen van iemand die twee hondjes had zien lopen in Stavele. Ik ben er onmiddellijk naartoe gereden, maar het waren jammer genoeg niet onze honden. Iedereen staat klaar om te helpen met zoeken. We contacteerden al de gemeente en de politie van Vleteren. Ook de politie en dierenasiels uit de buurt hebben we op de hoogte gebracht. Het schuthok in Roesbrugge 't Keikophof', waar gevonden honden kunnen gebracht worden, hebben we ook gecontacteerd. Dierenartsen uit de regio zijn op de hoogte en er hangen affiches in winkels", vertelt Nele. De wijkagent in Vleteren houdt een oogje in het zeil. Niemand lijkt positief nieuws te kunnen brengen, ook het dierenasiel van Ieper niet. "Hier zijn nog geen puppy's binnengekomen. Hopelijk komt alles in orde. Het is jammer voor de dieren en de baasjes", aldus een medewerkster in het dierenasiel van Ieper.





"Ik zou het echt verschrikkelijk vinden als iemand onze puppy's heeft gestolen", vertelt Nele. Zoon Emile (10) kan het verlies moeilijk een plaats geven. "Hij ligt vandaag (dinsdag) met koorts in bed, ziek van verdriet. Hij slaapt niet en heeft geen rust in zijn hoofd. Hij denkt voortdurend aan manieren om de dieren te zoeken en terug te vinden. Hij kreeg Black en Jack als geschenk voor Sint-Maarten, Kerstmis en Nieuwjaar. Onze hond Bou-Bou kreeg Emile toen hij vier jaar was. Hij vond dat Bou-Bou eenzaam was en wou graag nog een hond. Uiteindelijk vonden we Black en Jack. Zowel Emile, ik en Bou-Bou missen de puppy's echt heel erg", zegt Nele. "Tips zijn steeds welkom op alle mogelijke manieren."