"Zoon Pieter heeft me veel geleerd, door hem werk ik verfijnder" KATHLEEN VANDERBEKE IS VROUWELIJKE CHEF VAN HET JAAR LAURIE BAILLU

02u23 0 Henk Deleu Het ijzersterke team achter restaurant Terminus bestaat nu uit Carlien Pruvost , Pieter Verheyde , Kathleen Vanderbeke en Robert Verheyde. Poperinge Bijna hielden Kathleen Vanderbeke (67) en haar man Robert Verheyden (69) het drie jaar geleden voor bekeken bij restaurant Terminus. Tot hun zoon, sommelier Pieter, besliste om de zaak over te nemen. Het gezin vormt nu een team dat samenwerkt als een goed geoliede machine. Met resultaat, want Kathleen Vanderbeke werd in november uitgeroepen tot Vrouwelijke Chef van het Jaar door Michelin. "Nu denk ik niet meer aan stoppen. Ik bekijk alles dag per dag", vertelt Kathleen.

Bijna gaven Kathleen Vanderbeke en Robert Verheyde er de brui aan drie jaar geleden. Hun zoon, sommelier Pieter, nam toen het roer over bij hun restaurant Terminus. Dit na vijf jaar dienst als sommelier bij Hof Van Cleve, de zaak van topkok Peter Goossens. "Ik wist vooraf dat mama en papa niet met pensioen zouden gaan", zegt Pieter nu. "Ik heb ook beseft dat ze eigenlijk niet mochten stoppen, want daar was geen reden voor."





Het restaurant uitbaten, is nochtans behoorlijk arbeidsintensief. "Alles moet uit onze handen komen", vertelt Pieter. "We zijn 362 dagen per jaar open. En wanneer het goed vol zit, dan is deze job pure topsport." Maar thuis zitten en niks doen, daar is het koppel eenvoudigweg niet voor gemaakt.





RV

Boodschappen

Restaurant Terminus kan 150 monden vullen. In het weekend is het meestal alle hens aan dek. Zowel Kathleen als Robert helpen hun zoon nog steeds een handje in de zaak.





"Mijn man en ik wisten dat we het restaurant niet voor altijd konden blijven runnen. Pieter mocht de zaak overnemen, maar hij was zeker niet verplicht. Hij heeft er niet eens over nagedacht en zei meteen 'ja'", vertelt Kathleen. Maar zomaar hun eethuis achter zich laten, konden Kathleen en Robert niet. "Papa doet nog steeds alle boodschappen. De helft van de tijd is hij onderweg. Hij gaat nog groenten halen en brengt dieren naar het slachthuis. Dat doet hij het liefste", vertelt Pieter.





Stap opzij

Het idee om ooit met pensioen te gaan, heeft Kathleen inmiddels uit haar gedachten gebannen. "Ik kan nog niet zeggen wanneer ik wil stoppen. Ik bekijk alles dag per dag", zegt ze. Wel heeft ze duidelijk een stap opzij gezet. "De keuken is van Pieter en ik doe wat hij zegt. Hij heeft Terminus overgenomen en ik moet de scepter niet meer zwaaien. Pieter heeft me veel bijgeleerd, door hem werk ik verfijnder. Hier wil ik ook niets speciaals meer bereiken. Ik leef nu in functie van Pieter. Ik wil wel graag weer schilderen. Vroeger deed ik dat veel meer", aldus Kathleen.Kathleen houdt van een eenvoudige keuken. "Ik wil dat mensen genoeg op hun bord hebben, dat het lekker is en dat ze zich niet blauw betalen. Ik respecteer alle gastronomie, maar zelf hou ik het liever eerlijk en simpel. Je kan niet elke dag gastronomisch gaat eten. Dat zou je beu worden en je portefeuille kan dat ook niet aan", vindt Kathleen. "Ik heb altijd graag gekookt. Het zit ook in de genen. Je moet het ook echt graag doen, anders hou je het niet de rest van je leven vol. Ik ben twee jaar naar het vormingsinstituut geweest. Als ik iets doe, wil ik het ook goed doen." Haar favoriete kostje is overigens foie gras. "Daar mag je me altijd mee verrassen", zegt Kathleen. "Ik ben eigenlijk geen grote vleeseter en van onze eigen koeien zou ik geen vlees willen eten. Maar ganzenlever smaakt me altijd, in welke bereiding ook."





Met smoes meegelokt

De titel Vrouwelijke Chef van het Jaar krijgen van Michelin, is dan ook een mooie erkenning.





"Al had ik het helemaal niet verwacht. Ik denk dat mijn hart een tel heeft overgeslagen toen ik op die uitreiking plots toch mijn naam hoorde. Ik kon dat gewoon niet geloven. Ook mijn man reageerde erg emotioneel. Ik hoorde hem naar adem happen." Robert Verheyde en zoon Pieter wisten het goede nieuws eigenlijk al. "Ik werd opgebeld om te vragen of ik naar de uitreiking van Michelin zou gaan", vertelt Pieter. "Ze vroegen of mama zou meegaan. Ik zei van niet, want dat doet ze nooit. Toen vroegen ze me of ik een geheim kon bewaren. Met een smoesje konden we haar toch meelokken om materiaal voor de keuken te kopen, maar we zouden eerst langsgaan bij Michelin."





Mannenbastion

"Ik vind de titel echt iets moois om te ontvangen, of je nu 67 jaar of 30 jaar bent", besluit Kathleen.





"Mijn erkenning is er één voor alle vrouwen. Want veel vrouwen doen hun best, maar niet iedereen zit in mijn positie." Kathleen werkte vroeger uitsluitend met vrouwen in de keuken. "Dat is misschien discriminerend, maar het gaat om positieve discriminatie", vertelt Kathleen. "Toen ik om me heen keek op de uitreiking, moest ik ook opnieuw vaststellen dat het restaurantwezen nog steeds een mannenbastion is."