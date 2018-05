"Wéér bloemen van vaders zerk gestolen" WERKGROEP MOET DIEFSTALLEN OP BEGRAAFPLAATS AANPAKKEN LAURIE BAILLIU

31 mei 2018

02u36 0 Poperinge Voor Hannelore Creus is de maat vol. Twee keer, kort na elkaar, verdween een bloemstuk van het graf van haar vader. "Wie doet nu zoiets?", vraagt de vrouw aangedaan. Op begraafplaats Ter Ruste sloegen dieven al meermaals toe. De stad richt een werkgroep op om het probleem aan te pakken.

Gemeenteraadslid Johan Lefever (Open Vld) bracht tijdens de laatste gemeenteraad de diefstallen op begraafplaats Ter Ruste in Poperinge ter sprake. "Blijkbaar zijn er tal van diefstallen op begraafplaats Ter Ruste. Is het schepencollege daarvan op de hoogte? Wat kan en moet het stadsbestuur daaraan doen?", stelde Johan Lefever de vraag. "Het valt niet te begrijpen dat mensen bloemstukken stelen", zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).





Proces-verbaal

"Er wordt een werkgroep opgestart om dit op te volgen en oplossingen te vinden. Camerabeelden zijn niet zaligmakend. Je zou om de dertig meter camera's moeten plaatsen om alle hoeken te filmen. De klok rond patrouilleren is ook niet haalbaar." Hij raadt slachtoffers wel aan om naar de politie te stappen. Zonder proces-verbaal kan anders weinig ondernomen worden.





"Sociale media heeft geen bewijswaarde. In 2015 en 2016 werden veel diefstallen gemeld, in 2017 minder. Rond Pasen dit jaar waren er weer veel gevallen. In het verleden was de politie iemand op het spoor, maar waren er jammer genoeg geen bewijzen." Enkele maatregelen werden al getroffen om de diefstallen te voorkomen. Zo werden twee van de drie ingangen dichtgemaakt. Maandag riep gemeenteraadslid Johan Lefever de slachtoffers van de diefstallen samen op de Poperingse begraafplaats. Burgemeester Christof Dejaegher bracht hen ook een bezoek. "We kijken uit naar de werkgroep en naar de oplossingen die samen kunnen gezocht worden", aldus Johan Lefever.





Rouwen

Op het graf van Hannelore Creus' vader werden, kort na elkaar, tweemaal bloemen gestolen. "Het gaat eigenlijk niet om die bloemen. Mijn vader is op vakantie overleden en ik heb geen afscheid kunnen nemen. Ik ga regelmatig naar zijn rustplaats, omdat ik daar nood aan heb. Het is een plaats waar ik kan afscheid nemen en kan rouwen, maar dat wordt me nu afgenomen. Dat maakt mijn verdriet alleen maar groter", vertelt Hannelore. De diefstallen gebeuren op uiteenlopende plaatsen op de begraafplaats en lijken niet te stoppen. "Het is niet te begrijpen waarom iemand dit zou doen. Ze weten niet wat het met mensen doet. Ik ben een week niet goed geweest van de diefstallen. Ik voelde me geraakt. Je maakt het graf mooi voor een dierbare en dan gebeuren zo'n dingen. Het houdt me tegen om nieuwe bloemen te plaatsen uit schrik dat ze opnieuw gestolen worden. Ik heb nooit aangifte gedaan, maar ik ben het wel van plan."