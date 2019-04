‘Week van de Markt’ op Poperingse vrijdagmarkt LBR

02 april 2019

Volgende week, van maandag 8 tot en met zondag 14 april, organiseren de provincie West-Vlaanderen, de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen en de Onafhankelijke Orde van West-Vlaamse Marktkramers de promocampagne ‘Week van de Markt’. Op vrijdag 12 april houdt de ‘Week van de Markt’ halt op de Poperingse vrijdagmarkt. Elke klant krijgt bij een aankoop een invulkaart. Deze kaart kun je deponeren in de doos die opgesteld staat op de promostand op de vrijdagmarkt. Om 11.30 uur worden 27 winnaars getrokken. De hoofdprijs is een weekendje uit. In totaal nemen 44 West-Vlaamse steden en gemeenten deel aan deze campagne.