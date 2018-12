"We willen kindjes in goede handen achterlaten” JEUGDBEWEGING VOOR JONGEREN MET BEPERKING ZOEKT LEIDERS Laurie Bailliu

01 december 2018

12u00 0

Jeugdbeweging Akabe de Iris, voor 6 tot 21-jarigen met een beperking of leerstoornis, is dringend op zoek naar leiders. “Ons aantal leden groeit voortdurend, maar er is niet genoeg leiding voor een optimale werking”, legt Jana Decrock uit. “Als wij stoppen, willen we onze kindjes in goede handen achterlaten.”

Het aantal leden neemt al jaren sterk toe. Niet alleen kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking kunnen er terecht, ook kinderen die niet goed kunnen functioneren in een gewone jeugdbeweging ontvangt Akabe de Iris met open armen. “We hebben momenteel zo’n 45 leden. Dat zijn er in vergelijking met enkele jaren geleden zeker een vijftiental extra”, legt leidster Jana Decrock (23) uit. “We krijgen meer en meer naambekendheid en daar zijn we blij om. Hoe meer kinderen we gelukkig maken, hoe beter. Ondertussen zijn er leden uit Poperinge, Ieper, en ook uit Diksmuide. Het stijgende aantal leden is zeker goed nieuws, maar leiders vinden jammer genoeg hun weg minder makkelijk naar ons.”

Momenteel telt de jeugdbeweging dertien leiders. “Iedereen doet zijn uiterste best, maar we hebben natuurlijk maar twee handen. Sommige leden hebben individuele of aangepaste begeleiding nodig en dat vraagt natuurlijk extra werk. Dat doen we met veel liefde en plezier, maar extra vrijwilligers zouden zeker welkom zijn. Om de werking optimaal te laten draaien, hebben we zeker twintig leiders in ons team nodig. Kinderen weigeren willen we niet doen. Iedereen heeft het recht om in een leuke jeugdbeweging terecht te komen waar ze zich goed voelen.”

Om de twee weken op zaterdag komen de jongeren samen in hun lokalen bij jeugdcentrum De Kouter in Poperinge. “We zijn net zoals een andere jeugdbeweging en hebben dezelfde activiteiten. Wij gaan ook zwemmen, op kamp, wandelen in het bos. Maar onze activiteiten zijn natuurlijk aangepast aan het niveau van onze kindjes en eventuele lichamelijke beperkingen”, legt Jana uit.

Laat je niet afschrikken

“Geïnteresseerde leidinggevenden zijn vaak afgeschrikt door onze doelgroep. Als ze horen dat we een jeugdbeweging zijn voor kinderen met een beperking haken ze af. Dat is heel jammer. Ervaring leer je door te doen. Vier jaar geleden ben ik erin gerold en ik moet eerlijk toegeven dat ik ook wat angst had. Door er gewoon voor te gaan, ben ik in een fantastische werking terechtgekomen. De liefde die je krijgt van de kinderen en ouders is onbeschrijfelijk. Je moet het gewoon een kans geven.”

Leidster Jana volgt de opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg. “De huidige leiding zal niet voor altijd kunnen blijven, daarom maken we ons ook zorgen. We willen onze kindjes in goede en genoeg handen overlaten, daarom zoeken we nieuwe leiders.” Voor meer informatie surf naar www.de-iris.be.