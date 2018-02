"We willen geen kransen, maar hulp voor wie het nodig heeft" OUDERS OVERLEDEN SIMON (22) VRAGEN STEUN VOOR RODE NEUZEN FONDS LIEVEN SAMYN

15 februari 2018

02u47 0 Poperinge In Poperinge is de 22-jarige Simon Dequeker plots overleden. De geëngageerde jongeman was bestuurslid bij Jong Open Vld en lid van voetbalclub KFC Poperinge. Zijn ouders grijpen het overlijden van Simon aan om steun te vragen voor het Rode Neuzen Fonds, dat zich onder impuls van Q-Music en VTM inzet voor jongeren met psychische problemen.

"Simon was zo veel tegelijk", vertelt moeder Marianne Storme. Zij baat in Ieper boetiek Hermes uit, vader Freddy is rechter-commissaris bij de rechtbank van koophandel in Ieper. "Het was een heel intelligente jongen. Zijn grote droom was F16-piloot worden. Hij was daar al vanaf zijn tiende van in de ban. Hij doorstond de zware selectieproeven en startte de opleiding in de militaire school. Hij leek die grote droom waar te gaan maken, maar na twee jaar kreeg hij toch de mededeling dat hij niet geschikt was om de opleiding verder te zetten. Dat was voor hem een grote klap die hij wellicht nooit helemaal te boven is gekomen. Hij volgde nu een opleiding tot industrieel ingenieur aan de Gentse universiteit maar in zijn hoofd bleef het maar stormen."





Peperkoeken hart

Uiteindelijk nam Simon zelf een drastische beslissing. Een harde klap voor ouders Freddy en Marianne, zussen Emilie en Elien, maar ook voor de rest van de familie en zijn vele vrienden waaronder vriendengroepje The Notorious Seven. "Simon had altijd een eigen, uitgesproken mening en een peperkoeken hart", vertelt één van die Notorious Seven Jeroen Crombez. "Hij was altijd bereid anderen te helpen, was goedlachs maar ook altijd aan het nadenken. Hij nam het initiatief om ons vriendengroepje van zeven ook een naam te geven."





Taboe doorbreken

"Hoe groot het drama ook is dat ons treft, toch willen we het aangrijpen om steun te vragen voor het Rode Neuzen Fonds", vervolgt mama Marianne. "Op psychische problemen rust nog altijd een taboe. Door de Rode Neuzen-actie is dit toch bespreekbaarder geworden. Het geld dat anders aan bloemen of kransen wordt gegeven, lijkt ons op die manier nuttiger besteed. Opdat andere jongeren met psychische problemen misschien geholpen worden. Als er door de bijdrages die ter nagedachtenis van Simon gestort worden ook maar één andere jongere met psychische problemen geholpen kan worden, dan is het de oproep waard geweest. We stemden ook in met orgaandonatie. Wellicht zal Simon daarmee ook vier of vijf anderen een betere toekomst hebben bezorgd."





Creatief en intelligent

Simon was net als zijn familieleden erg geëngageerd.





"Creatief en zeer intelligent", omschrijft ook voorzitter van Jong Open Vld Poperinge Bram Meeuw hem.





"Naast bestuurslid was hij ook een vriend. Zijn overlijden sloeg in als een bom." Simon functioneerde ook als trainer voor studiegenoten van KFC Poperinge die net als hij in Gent studeerden en daar tijdens de week trainden. Vroeger was hij ook nog jeugdtrainer bij KFC Poperinge. De afscheidsplechtigheid van Simon zal op vrijdag om 10 uur in de grote zaal van het Onze Lieve Vrouwinstituut in de Boeschepestraat in Poperinge plaatsvinden. Wie een bijdrage wil leveren aan het Rode Neuzen Fonds kan storten op rek. nr. BE70 0960 6060 6025 met vermelding "Simon Dequeker".