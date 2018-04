"Vader zou heel trots zijn op eerbetoon" VOORSTEL TOT JOHAN MALBRANCKE-PLEIN IN EEKHOUTEWIJK GOEDGEKEURD LAURIE BAILLIU

04 april 2018

02u33 0 Poperinge Het vernieuwde pleintje in de wijk Eekhoute in Proven heeft de naam 'Johan Malbranckeplein' gekregen. Het is een eerbetoon aan bekende Provenaar Johan die in de zomer van 2016 overleed op 62-jarige leeftijd.

Johan Malbrancke is een gekend persoon in Proven. "Mijn vader was een aanspreekpunt voor veel mensen in Proven. Hij was medeoprichter van de dorpskrant Provenaar, hij was stichter van de jaarlijkse Eekhoutefeesten, oprichter van het wijkcomité... Hij engageerde zich in verschillende verenigingen. Hij deed zijn best voor iedereen", vertelt zijn zoon Niels Malbrancke (31). "Mijn vader werd geboren in Proven en verhuisde even naar Poperinge. Dat duurde niet lang, want hij amuseerde zich daar echt niet", lacht Niels.





Taak overgenomen

Johan woonde in de wijk Eekhoute en overleed op 19 juli 2016. "Na een lange strijd tegen kanker is hij op 62-jarige leeftijd overleden. Een verlies voor ons als familie, maar ook voor de mensen die hem kenden hier in Proven. Tijdens zijn ziekte kon papa na een tijdje niet meer zo actief zijn binnen alle verenigingen en dat vond hij heel jammer. Tijdens zijn laatste wijkfeesten was hij thuis en dat knaagde aan hem, want hij kon niet meer meehelpen. Ik woon ondertussen zelf weer in de Eekhoutewijk en ik zit in het bestuur van het Eekhoutecomité. Voor een stuk heb ik de taken van mijn vader overgenomen. Ik doe slechts een klein beetje van wat mijn vader allemaal deed."





Proper en verzorgd

Niels' vader ondernam de eerste stappen voor de herinrichting van het pleintje ter hoogte van de bejaardenwoningen in de wijk Eekhoute in Proven. "Het pleintje ligt in de buurt van de bejaardenwoningen, nummers 25 tot 39, en er was echt nood aan vernieuwing. Het was niet goed onderhouden en niet echt toegankelijk voor de mensen die in de buurt woonden. Vanuit de wijk werd gevraagd om het pleintje aan te pakken. De eerste brieven naar het stadsbestuur toe kwamen van mijn vader. De grondige renovatie is er uiteindelijk gekomen en werd afgerond eind 2016."





"De parkeerplaatsen werden heraangelegd en er werden plaatsen voorzien voor personen met een beperking. Er zijn nieuwe planten en zitbanken. Het ligt er nu proper en verzorgd bij, veel beter dan voordien."





Het pleintje werd door de stadsdiensten vernieuwd. Het wijkcomité "De Eekhoutvrienden" stelde voor om het pleintje de naam 'Johan Malbranckeplein' te geven, omdat Johan veel gerealiseerd heeft voor zowel de wijk Eekhoute als voor Proven. De straatnaam Eekhoute wordt niet gewijzigd. Enkel aan het binnenplein wordt een naam toegekend. Het voorstel werd tijdens de laatste gemeenteraad goedgekeurd. "Mijn vader zou heel fier zijn met deze erkenning. Het is een mooi eerbetoon voor zijn grote inzet", zegt Niels.