"Vaak moeten we studenten weer naar huis sturen" BLOKKEN IN STADHUIS ZO POPULAIR DAT ER PLAATSTEKORT IS LAURIE BAILLIU

02u39 0 Michael Depestele Poperinge Studenten kunnen nog tot 14 januari blokken in het stadhuis. Het is zo populair dat er vaak studenten moeten afdruipen omdat er geen plaats is. "Je kan niet reserveren, je moet gewoon vroeg uit de veren als je hier wil studeren", zegt schepen Ben Desmyter (CD&V).

Wie wil studeren in het stadhuis van Poperinge moet vroeg uit de veren. "Om 7.45 uur staan er al studenten te wachten aan de deur van het stadhuis om er klokslag 8 uur aan te kunnen beginnen", vertelt schepen van Jeugd Ben Desmyter (CD&V). "Vijf minuten na de opening moeten sommige studenten vaak ontgoocheld naar huis omdat er geen plaatsen meer vrij zijn. Een twintigtal extra plaatsen zou ideaal zijn, maar die hebben we niet. Hier kunnen 110 studenten terecht. De Gotische zaal laten we eerst vollopen en daarna kunnen de studenten terecht in de raadzaal."





Michael Depestele

's middags weer plaats

De ruimtes zijn niet voortdurend volzet. "Na de middag merken we dat er plaatsen vrijkomen. We kiezen er ook voor om niet met een reservatiesysteem te werken om het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Wie in het stadhuis wil blokken, moet hier vroeg zijn." Als de drukste periode achter de rug is, zullen de studenten in de bibliotheek terecht kunnen. "Dat we nu een honderdtal studenten een plaats kunnen geven om te studeren is fantastisch. Samen studeren en pauze nemen is aantrekkelijk. Bloksquare is een mooie dienstverlening aan onze studerende jeugd", aldus schepen Desmyter nog. In de zomer kunnen studenten blokken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daar is er plaats voor 150 studenten. Maar in de winter is de kerk geen optie. "De lichtinval is niet optimaal en qua verwarming is het ook niet de beste locatie."





Discipline in groep

Vrienden van Scouting Poperinge bereiden zich op dit moment voor op hun examens van begin januari. "We hebben vorig jaar goede punten overgehouden aan het blokken in het stadhuis. Het is een aangename locatie met goede stoelen. In de raadzaal zitten we ook allemaal samen rond de grote tafel. De meeste leren dan ook liever hier dan in de bibliotheek", vertelt Ester Deheegher. "Je blokt gedisciplineerder in groep", vult Laurent Laplace aan. De studenten worden ook verwend tijdens Bloksquare. "Er is koffie, vers fruit en er zijn versnaperingen. Er is ook gratis wifi", aldus schepen Desmyter.





Ook in Ieper en Veurne kunnen studenten blokken in een ruimte van de stad. In Ieper biedt de jeugddienst lokalen aan op de beneden- en bovenverdieping van het Vleeshuis aan de Neermarkt. In Veurne kunnen studenten studeren in Huis 2 van Zonnewende.