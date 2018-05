"Transport voor Rode Duivels: grote eer" SONCOTRA VERVOERT MATRASSEN EN UITRUSTING NAAR RUSLAND LIEVEN SAMYN

01 juni 2018

02u48 0 Poperinge "Een hele eer." Bert Lamaire van de Poperingse transportfirma Soncotra is trots dat net zijn bedrijf door de Belgische voetbalbond geselecteerd is om de bedden, matrassen, gadgets en uitrusting van de Rode Duivels naar Rusland te voeren.

Mee verantwoordelijk zijn voor de prestaties van de Rode Duivels op het WK in Rusland. Je zou voor minder stress hebben, maar bij Soncotra uit de Frankrijklaan in Poperinge vinden ze het vooral een prachtige kans. De transportfirma heeft de opdracht voor de Rode Duivels te danken aan de jarenlang opgebouwde ervaring in transporten naar Rusland en de goede contacten van algemeen en verkoopsdirecteur Bert Lamaire met een van de hoofdsponsors van de Belgische voetbalbond. "Zes weken geleden kreeg ik voor het eerst de vraag of ik een offerte voor het transport wou opmaken", vertelt Bert Lamaire. "Het contract was daarna snel in kannen en kruiken."





Strenge controles

Drie vrachtwagens van Soncotra zijn geladen met de 23 tweepersoonsbedden en 46 gepersonaliseerde matrassen voor de spelers en de leden van de technische staf (waarover je op onze nationale pagina's alles kan lezen), ballen, trainingspakken, truitjes, broekjes, gadgets en reclameproducten van AB Inbev. Ze vatten gisteren hun tocht van zo'n drieduizend kilometer naar Moskou aan. "We verwachten dat ze er volgende week woensdag of donderdag zullen arriveren", vervolgt Bert Lamaire. "Rij- en rusttijden moeten gerespecteerd worden, aan de grens tussen Letland en Rusland nemen de douanecontroles heel wat tijd in beslag en ook in Moskou zijn er strenge controles. Bij transporten naar Rusland moeten alle documenten heel goed en nauwkeurig ingevuld zijn. Dankzij onze jarenlange ervaring hebben wij daar heel wat expertise in opgebouwd."





Ex-profvoetballer

Voor de Belgische voetbalbond was het ook belangrijk dat Soncotra heel wat aandacht besteedt aan de beveiliging van haar transporten. "We stippelen altijd routes langs beveiligde parkings uit, op de vloot zijn elektronische sloten geïnstalleerd en elke vrachtwagen is uitgerust met een track-and-tracesysteem. Daardoor weten we op elk ogenblik waar een truck zich bevindt."





Voor Bert Lamaire zelf heeft de eerste opdracht van zijn bedrijf Soncotra voor de Belgische voetbalbond een extra pigment. "Als ex-profvoetballer, vooral bij Cercle Brugge, is het zeker leuk en iets waar ik heel fier op ben", glimlacht hij.