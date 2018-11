"Schenk een pakje Poperingse lente" NIEUW: CADEAUBON OM HOPSCHEUTEN TE PROEVEN (EN MEER) LAURIE BAILLIU

02u25 0 Poperinge Poperinge staat sinds jaar en dag bekend om zijn hopscheuten en de dienst Toerisme springt daar nu handig op in. Vanaf 6 december kan je namelijk een cadeaubon kopen rond dat 'witte goud'. De ontvanger kan met de bon van half februari tot eind maart hopscheuten proeven bij vijftien restaurants.

Duizenden mensen komen jaarlijks uit het hele land om in Poperinge en omstreken hopscheuten te proeven. Het witte goud is in en rond Poperinge dan ook het summum van de gastronomie en kondigt de lente aan. Vanaf dit jaar kun je bij Toerisme Poperinge een cadeaubon kopen rond dat witte goud.





"Je bepaalt zelf de waarde en de ontvanger mag dankzij de bon deelnemen aan een culinair atelier, Taste of Hops of kan ermee terecht in een van de vijftien deelnemende restaurants. Je kan de bon ook gebruiken voor een logiesarrangement met hopscheuten", legt Eva Bouve van Toerisme Poperinge uit. De bon is te koop vanaf 6 december tot begin maart 2019.





Taste of Hops

Nieuw op de agenda tijdens de maand van de hopscheuten - van half februari tot eind maart - is Taste of Hops. Tijdens dit nieuwe evenement zullen drie Poperingse chefs in mobiele keukens een veelzijdig menu klaarmaken. "De chefs zijn Pascal Theeten van zaal Palace, Kris Pollentier van Manoir Ogygia en Pieter Verheyde van restaurant Terminus. Angelo Dorny, auteur van verschillende tuinboeken, zal het evenement aan elkaar praten. De bezoekers zullen ondertussen alles kunnen volgen op een groot scherm om niets te moeten missen. Taste op Hops wordt aangeboden door vzw Keurbroederschap De Witte Ranke en vervangt de Hopscheutenhappening."





Taste of Hops vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 maart. Deelnemen kost 120 euro en vooraf inschrijven is verplicht.





Culinaire ateliers

Met de nieuwe bon kan je ook terecht bij een culinair atelier. "De culinaire ateliers laten de bezoekers kennismaken met het witte goud, maar daar kun je de hopscheuten niet proeven. Je komt er wel meer te weten over de herkomst van de hopscheut, over het oogsten van de groente en hoe je die kunt bereiden. Elke zaterdag in maart zijn er workshops 'van op de boerderij tot op het bord'. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 om het gezellig te houden." Deelnemen aan de culinaire ateliers kost 75 euro en vooraf inschrijven is aangeraden.





Restaurants

Tijdens de maand van de hopscheuten zetten zoals gewoonlijk heel wat Poperingse chefs het witte goud op hun menu. Dit jaar zijn het er vijftien. "Deze editie mogen we drie nieuwe restaurants verwelkomen. De chefs bereiden de hopscheuten elk op hun manier. Dit jaar kun je smullen in 't Hommelhof, Petit Watou, Paterstafel, Terminus, restaurant Callecanes, Maison Charbon, In de Leene, Flou's, 't Blauwershuys, Passage, Hotel Amfora, Hotel de la Paix, Pegasus, Manoir Ogygia of Hostellerie Saint-Nicolas in Elverdinge", weet Bouve. "Enkele Poperingse hotels en B&B's bieden bovendien een logiesarrangement aan tijdens de hopscheutenperiode."





Meer op www.hopscheuten.be.