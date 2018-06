"Rally is niet meer van deze tijd" 04 juni 2018

Voor de Ypres Rally en het Feest van het Paard moeten speciale politiereglementen goedgekeurd worden. Gemeenteraadslid Stéphanie De Maesschalck (Groen) greep tijdens de laatste gemeenteraad de kans om enkele vragen te stellen over de rally. "Ik ben van mening dat rally niet meer van deze tijd is. Hoe gaat het toestaan van een rally op eigen grondgebied samen met het feit dat de stad zich wil profileren als stad met aandacht voor milieu en mobiliteit? Denk na over de milieuschade die het teweegbrengt. werd deze na de doortocht van de rally vorige jaren opgemeten?", vroeg zij zich af. De schade aan de wegen valt volgens burgemeester Dejaegher (CD&V) altijd goed mee. "Mensen zijn voor de rally of ze zijn tegen. Wat ben je met een verbod in Poperinge, als er in Ieper en Vleteren wel gereden wordt?", zegt burgemeester Christof Dejaegher.





(LBR)