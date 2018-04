'Pops 17' keert laatste keer terug in de tijd HEEMKRING STOPT MET THEATERWANDELING OVER POPERINGE IN WOI LAURIE BAILLIU

06 april 2018

02u44 0 Poperinge 'Pops 17' neemt je dit weekend voor de laatste keer mee naar het Poperinge van september 1917. Na 15 jaar is de organisatie van de re-enactment theaterwandeling voor Heemkring Aan de Schreve te zwaar geworden.

Voor de allerlaatste keer wordt komend weekend de theaterwandeling 'Pops 17' en bijhorende showavond georganiseerd. Na 15 edities geeft de organisatie er de brui aan. "Elk jaar was de wandeling uitverkocht. Veel mensen vinden het dus ontzettend jammer", zegt Willy Tillie (75) van de Heemkring Aan de Schreve.





Tijdens de twee eerste weekends van april, was de re-enactment wandeling van de Heemkring steevast een gesmaakt evenement. Willy Tillie en de andere vrijwilligers deden er dan ook alles aan om geïnteresseerden mee terug in de tijd te nemen. "Alle anekdotes in het verhaal zijn gebaseerd op waargebeurde feiten. Om alles zo realistisch mogelijk te brengen, gingen we op zoek naar kostuums die erbij passen. Dat vraagt veel voorbereidend werk en organisatie", zegt Tillie. Na 15 jaar wordt het te zwaar voor de Heemkring om de wandeling en de bijhorende variété-avond in A la Poupée, zoals die in 1917 moest zorgen voor wat ontspanning, te organiseren.





'Ginger'

Het hoogtepunt van de allerlaatste editie is het bezoek van de nog twee in leven zijnde dochters van Ginger op zaterdag 7 april. "Omdat A la Poupée voor de Britten een onuitspreekbare naam was, groeide het café onder de naam Ginger's uit tot één van de bekendste etablissementen achter 'The Ypres Salient'. Een van de roodharige dochters, Ginger, werd een begrip voor vele Britse officieren en wordt meermaals vermeld in hun dagboeken. Ze belichaamde voor velen een herinnering aan het dagelijkse leven thuis. Een gesigneerde foto van Ginger was een van de meest gezochte souvenirs onder soldaten", vertelt Tillie. "Na de oorlog bleef Eliane Cossey als 'Ginger' een begrip bij de Britten. Eliane werd ontvangen op 8 december 1928 op Buckingham Palace en in de Royal Albert Hall om haar in de bloemetjes te zetten. Ze huwde later met een zelfstandige uit Brugge met wie ze naar Ierland en later naar Londen trok. Ze liet, op 40-jarige leeftijd, het leven tijdens een bombardement in 1942."





Standbeeld

Op 31 mei 2015 werd door de Heemkring Aan de Schreve op de Grote Markt van Poperinge een standbeeld opgericht ter herdenking aan Ginger, tijdens de Eerste Wereldoorlog. "Toen is de familie van Ginger ook afgezakt naar Poperinge. Nu komen de twee dochters speciaal vanuit Londen en Parijs om dit gebeuren mee te maken. Een van hen viert tijdens die week haar 90ste verjaardag."