"Op het podium geniet ik" WALLY AND THE ROCKIN' DADDY'S MAAKT COMEBACK LAURIE BAILLIU

26 februari 2018

02u31 0 Poperinge Zanger-entertainer en Elvis-imitator Wally Merlevede stond zondagnamiddag op het podium met zijn band Wally and the Rockin' Daddy's in zijn horecazaak 't Kommiezenkot in Abele. "Ik heb honderd mensen moeten teleurstellen, mijn zaak is gewoon te klein voor al dat volk."

't Kommiezenkot in Abele was te klein voor het optreden van Wally and the Rockin' Daddy's. "Ik heb honderd mensen moeten teleurstellen. In 't Kommiezenkot heb ik maar plaats voor zeventig mensen. Ik had niet gedacht dat mijn aankondiging op Facebook zoveel respons zou krijgen", glundert Wally Merlevede (73). Wally noemt het zelf een speciale comeback van Remember Elvis by Wally and the Rocking Daddy's. "Mijn vriend Bernard Slembroeck vond dat we nog eens samen iets moesten op poten zetten. Ik vond het een goed idee en sprak mijn mensen aan om de band nog eens samen te brengen. Toen alle afspraken gemaakt waren, bleek dat we geen zaal hadden. Problemen natuurlijk, want ik kon niet iedereen annuleren."





Er werd dan maar besloten om het optreden in 't Kommiezenkot, de horecazaak van Wally, te geven. Het was er gisterennamiddag druk en de aanwezigen stonden te popelen om Wally nog eens aan het werk te zien. "Nu loop ik wat nerveus rond, want het is druk. Eens ik op het podium sta, verdwijnt dat en geniet ik."





Special guest was Elvis-imitator Bernard Slembroeck.





Laatste keer?

Het optreden van Wally and the Rocking Daddy's had meteen ook het laatste optreden van Wally moeten zijn. Of toch niet? "Dinsdag treed ik op in rusthuis Huize Proventier in Poperinge", lacht Wally. "Drie keer per jaar treed ik er op. Mijn mama Blanche verblijft daar. Ze zal weer glunderen van trots. Maar ik moet wel toegeven dat dit het laatste optreden is dat ik zelf nog organiseer. Als mensen me vragen voor een optreden zal ik het zeker nog doen, maar zelf organiseren doe ik niet meer. Ik ben tenslotte al 73 jaar. Mijn ongeval (in 2011 raakte Wally zwaargewond na een val van een stelling. Hij was twee maanden verlamd, nvdr) heeft mijn gezondheid een serieuze duw gegeven en mijn vrouw heeft me drie jaar later verlaten. Dat zijn zaken die je niet wil meemaken", zucht Wally.





Mooie momenten

"Nu woon ik in de loft boven 't Kommiezenkot, maar ik ga verhuizen naar mijn moeders huis. Ik zal eindigen waar ik begonnen ben. Ik heb veel mooie momenten beleefd. Ik heb het geluk gehad om in de Sun Studio in Memphis, waar Elvis liedjes heeft opgenomen, te mogen opnemen. Daarna heb ik ook nog mogen optreden in de Cotton Club in Harlem, in New York. Mooi herinneringen heb ik ook aan de talrijke benefietconcerten die ik heb gedaan in België en Frankrijk. Ik heb altijd graag dingen gedaan voor anderen", mijmert Wally.





Te koop

Hij heeft vier kinderen: Alex (48), Stefan (46), Saskia (34) en Simon (26). In 1974 opende hij De Luttertap op de Abeelseweg en was daar twintig jaar actief. In dezelfde straat opende hij in 1994 Wally's Farm en ook daar stond hij twintig jaar in voor de ambiance en de mooie momenten. Zijn farm werd vorig jaar verkocht. Zijn tweede horecazaak 't Kommiezenkot staat nog te koop. "Het is een prachtige zaak met zeven gastenkamers. Geïnteresseerden mogen altijd contact opnemen", besluit Wally.