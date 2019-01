"Nieuwe mensen en inzichten kunnen erg verrijkend zijn" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Laurie Bailliu

04 januari 2019

15u12 0 Poperinge De komende zes jaar blijft Christof Dejaegher (CD&V) op post als burgemeester van Poperinge. Ook de coalitiepartner blijft Samen. Drie nieuwe gezichten maken hun intrede in het schepencollege. Bryan Vanderhaeghe (Samen) wordt voor zes jaar schepen. Zijn partijgenoot Marjan Chapelle wordt twee jaar schepen en wordt daarna vervangen door Klaas Verbeke (CD&V).

De Poperingenaars waren bij de verkiezingen duidelijk: burgemeester Christof Dejaegher mocht op post blijven. Hij kreeg 3.441 stemmen en CD&V steeg van 36,3 naar 40,5 procent. Die score vertaalde zich in twaalf zetels, een extra zetel dus. CD&V ging opnieuw met coalitiepartner Samen in ze, ook al zakte de partij van 14,6 naar 13,4 procent. Deze legislatuur wil Dejaegher een dynamisch en vernieuwend beleid voeren met de focus op nieuwe dienstverlening.

Frisse krachten

Van de nieuwe gezichten in het schepencollege verwacht burgemeester Dejaegher veel. "Wat nieuwe dynamiek en nieuwe inzichten kunnen erg verrijkend zijn. De termijn van Marjan is misschien wat kort, maar voor haar worden de Hoppefeesten 2020 een belangrijke uitdaging. Bryan heeft ervaring als OCMW-raadslid en zal het welzijnsbeleid voor zijn rekening nemen. Later komt dan Klaas Verbeke, die eerst de sfeer in de gemeenteraad zal opsnuiven en de dossiers zal leren kennen."

Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen) is verdwenen uit het schepencollege. "Het wordt aanpassen nu Vanlerberghe de stap naar de deputatie gezet heeft. We hebben toch twaalf jaar nauw samengewerkt, zonder ruzie. Door het huwelijk tussen stad en OCMW komen we in een andere context terecht. We moeten het met een schepen minder doen, dus krijgt iedereen een ruimer en zwaarder takenpakket", zegt Dejaegher. "Wat nieuwe, frisse krachten in het college zijn dan ook welkom."

Schepenwissel

Marjan Chapelle (Samen) wordt voor twee jaar schepen van Sport, Toerisme, Mobiliteit, Woonbeleid, ICT en Communicatie. "Een schepenmandaat was zeker geen must. Al hoop je als kandidaat altijd wel om een zo actief mogelijke rol te kunnen spelen. Het schepenmandaat wordt een uitdaging. In 2019 zullen we de projecten in de steigers zetten die de komende zes jaar vorm zullen krijgen", weet Marjan. "Ik wil in de eerste plaats een beleid voeren dat dicht bij de mensen staat. Ik neem me dan ook voor om met veel mensen te gaan praten, zodat we in het stadhuis beslissingen kunnen nemen waar onze burgers achter staan."

Na twee jaar neemt Klaas Verbeke (CD&V) het mandaat over van Marjan. "Schepen worden had ik niet verwacht. In 2021 start ik als schepen, dus heb ik tijd om mij voor te bereiden. Mensen helpen, heeft me altijd al geïnteresseerd, dus als ik het op deze manier kan doen, doe ik het met veel plezier", zegt Klaas, die de Poperingenaars alvast meer wil laten bewegen. "Het sportbeleid is al goed uitgewerkt, daar mogen we niet over klagen. Maar ik ben er zeker van dat mensen zich beter voelen door te bewegen. Ik hoop Poperinge meer te laten bewegen of in beweging te houden."

Mensen helpen

Het derde nieuwe gezicht in het schepencollege wordt Bryan Vanderhaeghe (Samen). Hij wordt voor zes jaar schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. "Ik had stiekem gehoopt mijn werk als OCMW-raadslid te kunnen verderzetten. Schepen worden had ik nooit verwacht, maar ik kijk er wel erg naar uit", verzekert hij. "Als schepen voor Welzijn, Sociale Zaken en Woonzorgbeleid kom ik dicht bij de mensen. Ik wil een beleid voeren dat mensen samenbrengt. Ik wil mensen steunen die het moeilijk hebben en mensen die het wel goed hebben alle kansen bieden. Ik hoop dat we zo van Poperinge de hoofdstad van het goede leven kunnen maken, voor al zijn inwoners."

Plannen

De komende legislatuur staan enkele grote projecten op de agenda. "We hebben de voorbije jaren veel geïnvesteerd en veel problemen aangepakt", gaat burgemeester Dejaegher verder. "Met de vele woonprojecten en realisaties zoals de nieuwe technische dienst kunnen we een nieuwe start nemen richting een sterker bestuur en richting een efficiëntere werking. Het is nu al duidelijk dat de Vroonhofsite zonder meer een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste project, van de komende jaren zal zijn. Het ligt in het centrum en biedt ons ontzettend veel mogelijkheden om de stadskern aanzienlijk op te waarderen en te versterken, in nauwe relatie met onze scholen. Met de provincie zullen we dan weer samenwerken om de Vleterbeek, die door de site loopt, ook aan te pakken. Daarnaast willen we ook inzetten op een dorpenplan. Ook alle dorpen en hun inwoners hebben recht op een mooie toekomst. En een nieuwe aanzet geven in het dossier voor de doortrekking van de ring zou mooi zijn."