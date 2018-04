"Men zal ons onderschatten, da's normaal" ARNO EN HERMIEN, BEIDEN PAS 20, OPENEN PASSAGE FOOD & DRINKS LAURIE BAILLIU

19 april 2018

02u35 0 Poperinge De nieuwe uitbaters van Restaurant Passage Food & Drinks in Poperinge hebben de deuren geopend. Het wordt een relatietest voor Arno Depoorter (20) en Hermien Vermeulen (20), maar ze zien het nieuwe avontuur volledig zitten.

Arno Depoorter (20) uit Poperinge en zijn vriendin Hermien Vermeulen (20) uit Nieuwkerke openden woensdag de deuren van restaurant Passage Food & Drinks uit de Veurnestraat en hun eerste dag was een succes. "Hermien en ik hebben allebei nog gewerkt in het restaurant bij Fabienne Dekersgieter, dus we waren hier geen vreemden. Het restaurant was enkel in het weekend open en wij dachten eraan om in combinatie met Fabienne het restaurant open te houden. Wij tijdens de week en Fabienne in het weekend. Van het één kwam het ander en nu zijn we dus de nieuwe eigenaars van restaurant Passage Food & Drinks", vertelt Arno.





Zowel Arno en Hermien volgden de opleiding hotel- restaurant en het zevende jaar wereldgastronomie in hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Het jonge koppel ziet het avontuur volledig zitten. "We streven altijd naar beter. Mensen zullen ons onderschatten op basis van onze leeftijd, maar dat is normaal. We zijn jong en we hebben enkel schoolervaring, maar we kennen dit gebouw en dit restaurant. We zijn 1,5 jaar samen en dit zal zeker een relatietest worden. Onze relatie heeft altijd al in een hoge versnelling gezeten. We hebben een tijdje samengewoond in Brugge en nu is het de bedoeling om boven de zaak te wonen. We zien dit avontuur zitten. We hebben wel wat stress, maar we vertrouwen erop dat alles goed zal verlopen." Arno neemt de keuken voor zijn rekening en Hermien de zaal.





Rustgevend

Het restaurant kreeg een opknapbeurt. "De gebreken van het pand kennen we door hier te werken en hier en daar hebben we geprobeerd dat weg te werken. We hebben onze eigen toets aan het restaurant gegeven", zegt Hermien. "We zitten dicht bij de Grote Markt, hebben een mooie tuin bij het stadspark... Toch is het hier heel rustgevend, zowel binnen als buiten en dat is een echt pluspunt." Naast de opknapbeurt van het pand koos het koppel er ook voor om de menukaart te vernieuwen. "De geliefde gerechten behouden we, maar de kaart wordt kleiner. We willen ook rotatie in de menukaart steken zodat die blijft vernieuwen. De prijzen blijven ongeveer hetzelfde. Een ladies night zien we zeker zitten of tijdens de zomer een barbecue met cocktails. Later willen we in het weekend een tapaskaart introduceren, maar dat zal pas gebeuren als de gewone menukaart vlot loopt." Restaurant Passage Food & Drinks zal enkel gesloten zijn op maandagavond en dinsdag.