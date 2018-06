"Medische blunder veranderde mijn leven" LEERLINGENBEGELEIDSTER PENT LIJDENSWEG NEER IN BOEK LAURIE BAILLIU

02 juni 2018

02u43 0 Poperinge Een medische blunder veranderde het leven van Pedrouchka Samyn (47) voorgoed. Samen met een collega heeft ze haar dagboek in een boek gegoten: 'En toen werd ik wakker'. Een deel van de opbrengst gaat naar het pijncentrum in Sint-Niklaas.

"In het ziekenhuis moest ik in 2007 een blaasoperatie ondergaan, een standaardingreep", vertelt Pedrouchka uit Dadizele. "Na die operatie werd ik wakker met vreselijke pijn. Er was een zenuw geraakt. Ik liep een zenuwletsel op, de schade was onherstelbaar. Een poging om die foutgelopen operatie recht te zetten, eindigde met een dubbele bekkenbreuk. Ook de breuk herstelde zich niet, dus hebben de dokters een plaat gezet om mijn bekken samen te houden." Intussen werd de pijn steeds erger. "Dus kreeg ik een neurostimulator", vertelt ze. "Er zitten twee elektroden in mijn ruggenmerg die een prikkel geven naar mijn lies, waar de zenuwpijn zit."





Therapie

Pedrouchka pende haar frustraties neer in vier Atoma-schriftjes. "Het werkte therapeutisch. In Wim vond ik de geknipte persoon om samen een boek te schrijven." Pedrouchka werkt als leerlingenbegeleidster in het OLVi in Poperinge, Wim Pectoor (37) is er leraar. "Haar verhaal greep me erg aan en ik heb dan ook niet lang moeten nadenken. Een boek schrijven stond ook op mijn bucketlist", vertelt Wim. "We kenden elkaar als collega's, maar ik wist niet dat ze zoveel tegenslag had gekend. Onze band is uitgegroeid tot een echte vriendschap. Het boek hebben we samen geschreven, met wederzijds respect en begrip voor elkaar." Collega Wim dompelde zich onder in haar medische tegenslagen. "Maar liefst zeventien operaties moest ze ondergaan. In haar dagboekfragmenten pende ze die met heel veel emotie neer, waardoor ik goed wist hoe ze zich voelde en wat ze wilde zeggen", legt Wim uit.





Met het boek willen Pedrouchka en Wim troost en herkenning bieden aan mensen die kampen met chronische pijn. "We willen ook de pijnkliniek steunen. Een neurostimulator krijg je in de pijnkliniek en kost duizenden euro's. Pedrouchka kreeg dat geld van de overheid, maar nu is dat niet meer zo."





Per verkocht exemplaar van het boek wordt 1 euro geschonken aan het multidisciplinair pijncentrum AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Het boek is voorlopig alleen verkrijgbaar bij de auteurs en uitgeverij Het Punt. Vanaf 15 juni is het boek verkrijgbaar in verschillende boekhandels.