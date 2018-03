"Maschjer'n kan dit jaar ook op zaterdag" KEIKOPPENCARNAVAL PAKT UIT MET DRUK PROGRAMMA LAURIE BAILLIU

02 maart 2018

02u51 0 Poperinge Van 9 maart tot en met 11 maart kan er in Poperinge carnaval gevierd worden. De kinderen bijten naar jaarlijkse gewoonte de spits af met de Kindercarnavalstoet en wie wil, kan nu ook op zaterdag maschjer'n.

"Enkele veranderingen werden deze editie doorgevoerd, maar de tradities blijven hetzelfde", vertelt voorzitter David Bamelis van het organiserende vzw Keikoppencarnaval. Het Poperingse carnavalsweekend bijt naar jaarlijkse gewoonte de spits af met de Kindercarnavalstoet. "Om 14 uur trekken om en bij 2.000 kinderen door de straten van Poperinge. Het traject is hetzelfde als vorig jaar." Om 18.30 uur is er de officiële opening van het carnavalsweekend op het stadhuis, in samenwerking met de adviesraad, waar burgemeester Christof Dejaegher de stadssleutels zal overdragen aan de nieuwe prins Stijn.





Prins Stijn trekt met zijn hofmaarschalk Juliette op vrijdag door de straten van Poperinge. "Dit jaar volgt hij hetzelfde traject als de Pàààrdon Gàààrçong-koers. Wie mee wil moet om 19.30 uur aan het station staan."





Pàààrdon Gàààrçong

Iedereen kan deelnemen aan de Pàààrdon Gàààrçong-koers. Deelnemen kost 5 euro per persoon en kan individueel of in groep van max. 4 personen, inschrijven kan ook de avond zelf. Er wordt gestart vanaf 19 uur aan het station. Onderweg worden er praktische proeven afgelegd met een 'plateau' in de hand. Het is de bedoeling dat de deelnemers zoveel mogelijk vloeistof in hun bekers overhouden. Wie de grootste inhoud na de proeven overhoudt, is de winnaar van de Pàààrdon Gàààrçong-koers.





Jonge gasten

"Ik zie het carnavalsweekend volledig zitten", klinkt het bij prins Stijn van O.V.D. Wietewoai's. "Samen met mijn hofmaarschalk Juliette zal ik zeker een aantal proeven van de Pàààrdon Gàààrçong-koers meepikken, want we deden al enkele jaren mee. Ik hoop om veel jonge gasten tijdens het carnavalsweekend te zien. Doordat er nu ook op zaterdag kan gemaschjerd worden, kunnen zij ook perfect deelnemen."





Op zaterdag worden alle kinderen en jeugdbewegingen uitgenodigd in jeugdcentrum de Kouter voor een kindernamiddag. "De kinderdisco komt dit jaar niet terug. We starten om 13 uur met een 'kinder-rommelmarkt' en daarna een optreden van 'Handjes in de lucht'." De toegang is gratis. "Voor het eerst is er ook maschjer'n op zaterdag, gesmaskerd en verkleed door het stadscentrum trekken. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als op zondag. Op zondag kan met hetzelfde nummer gemaschjerd worden", zegt de voorzitter. Een deelnemersnummer afhalen kan van maandag 5 maart tot en met zondag 11 maart tijdens de openingsuren. Hiervoor betaal je 3 euro. "De vraag werd gesteld vanuit de adviesraad om op zaterdag te kunnen maschjer'n. Sommige mensen komen op zondag niet maschjer'n omdat ze op maandag geen verlof hebben. Op deze manier is het voor iedereen gelijk."





52ste stoet

In jeugdcentrum de Kouter wordt prins Stijn op zondag officieel aangesteld. Om 15 uur wordt de start van de 52ste Keikoppencarnavalsstoet voorzien aan het station. "Tal van groepen uit diverse steden hebben opnieuw hun deelname bevestigd. Natuurlijk zijn onze eigen Poperingse verenigingen opnieuw van de partij. Zij doen zoals altijd hun uiterste best om van onze stoet iets unieks te maken."





Wedstrijden

Het parcours is ongewijzigd. "Via de Ieperstraat wordt naar het Vroonhof gegaan, naar Burgemeester Bertenplein om af te slaan in de Hondstraat en dan via de Gasthuisstraat naar de Grote Markt. Daarna gaan we naar de Guido Gezellestraat en de stoet wordt ontbonden in de Komstraat." Om 19 uur start het maschjer'n. Iedere deelnemer doet ook mee aan 2 wedstrijden. Je kan je zoals gewoonlijk laten fotograferen in café Brittannia voor de online wedstrijd. Het volledige programma vind je terug op www.keikoppencarnaval.be.