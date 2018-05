"In 2021 keren we terug. Vroeger lukt niet" GREGORIAANS FESTIVAL STRIKT 10.000 BEZOEKERS, ORGANISATOR TEMPERT LAURIE BAILLIU

16 mei 2018

02u29 0 Poperinge Het Internationaal Gregoriaans Festival Watou, het grootste in zijn soort ter wereld, heeft 10.000 bezoekers verwelkomd. Dat is 500 meer dan bij de vorige editie drie jaar geleden. "In 2021 keren we terug. Vroeger is niet haalbaar", zegt Bernard Deheegher.

Met alle deelnemende koren werd het festival zondagavond afgesloten in de Sint-Bavokerk in Watou. "We hebben een warme editie achter de rug", zegt organisator Bernard Deheegher. "In vergelijking met de vorige editie in 2015 is de kwaliteit nog gestegen. Bovendien zagen we een verruiming en verjonging van het publiek, wat mooi meegenomen is. De ene helft van de bezoekers, tot zelfs uit Japan en Canada, mochten we in Watou verwelkomen. Verder waren we te gast in negen partnersteden, met dit jaar ook twee nieuwe: Houtkerke in Frans-Vlaanderen en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Veel volk zakte af naar Grimbergen. Een 500-tal kaarten werd in voorverkoop verkocht en een 50-tal gegadigden moesten we weigeren", vertelt Bernard Deheegher.





Watou verwelkomde deze editie 450 professionele stemmen uit 26 koren en uit vier continenten. "Op de vorige editie in 2015 waren de koren afkomstig uit twee continenten. Dit keer waren er ook koren uit Australië en uit het Zuid-Amerikaanse Colombia van de partij. De nieuwe koren waren onder de indruk en hadden grote bewondering voor dit festival. Allen hopen ze om te mogen terugkeren. Maar voor de volgende editie willen we natuurlijk ook enkele nieuwe koren aantrekken en moeten we dus keuzes maken", zegt Bernard.





Financieel

Het evenement krijgt onder andere steun van de Nationale Loterij, Vlaamse regering, Klara, Kapittel Watou en de stad Poperinge. Schepen Loes Vandromme (CD&V) proefde in Haringe van het festival. "Ik heb er heel erg van genoten. Het is een beetje yoga voor het brein. Het Gregoriaans Festival Watou is een grote meerwaarde voor Poperinge. Organisator Bernard Deheegher is de kernpersoon van het festival met heel wat expertise", stelt Loes Vandromme. "De financiële en logistieke steun van Poperinge is heel welgekomen. We waarderen de goede samenwerking", zegt Bernard.





Ondanks het duidelijke succes zal het festival ook in de toekomst slechts om de drie jaar georganiseerd worden. "Sommige toeschouwers vroegen of we het evenement niet om de twee jaar konden houden, maar dat niet haalbaar. De financiële kant van het festival valt niet te onderschatten. De koren moeten we uit verscheidene continenten naar hier zien te krijgen. Onze partnersteden moeten de samenwerking ook zien zitten. We zijn verder geen professionele organisatoren. Heel wat vrijwilligers leveren een geweldige inspanning om dit festival te laten slagen. Het mag geen sleur of verplichting worden. Maar in 2021 zijn we terug met het Gregoriaans Festival, dat is zeker."