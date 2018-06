"Hun rol? Soms genezen, altijd troosten" EXPO 'HEELKRACHT' HERDENKT BELGISCHE VERPLEEGSTERS UIT WOI LAURIE BAILLIU

28 juni 2018

02u32 0 Poperinge In Poperinge opent op zaterdag 30 juni de expo 'Heelkracht', waarin de rol van de Belgische verpleegsters tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt belicht. Gravin Maria van den Steen de Jehay was één van hen. Zij gebruikte haar connecties om medicatie te bekomen en was de drijvende kracht achter het Elizabeth Hospitaal.

Minstens 800 Belgische vrouwen waren tijdens de oorlogsjaren actief in de ziekenhuizen aan het front. "Het is de eerste keer dat het verhaal van de Belgische verpleegsters wordt verteld. Een vergeten groep in de eeuwherdenking van de oorlog", zegt Annemie Morisse van de Wereldoorlog I-cel. "Ik heb heel wat onderzoek gedaan en zo ontdekte ik ook het verhaal van gravin Maria van den Steen de Jehay. In Poperinge was zij de drijvende kracht achter het Elisabeth Hospitaal. Bij vriend en vijand stond ze bekend als de majoor van Poperinge, een bijnaam die ze kreeg van koningin Elisabeth in 1916. De hele oorlog lang ontfermen zij en haar verpleegsters zich over burgers en soldaten." Op 14 januari 1915 kwam gravin Maria van den Steen de Jehay in Poperinge aan. Ze werkte er tot het einde van de oorlog als directrice in het Elisabethhospitaal, samen met verpleegsters van Sint-Camillus, met zusters uit Ieper en met leden van de Friends' Ambulance Unit. "Ze had goede contacten met koningin Elisabeth en had veel connecties. Die gebruikte ze om medicatie of verzorgingsmiddelen te bekomen. Ze stond op haar strepen en was geliefd door iedereen", vertelt Annemie. Gravin van den Steen overleed op 23 januari 1941 in Brussel.





Verpleegsters

Kunstenaars Chantal Pollier (B), Ezra Veldhuis (Nl), Harlinde De Mol (B) en Eleanor Crook (UK) exposeren deze zomer in de Gasthuiskapel en in de Sint-Bertinuskerk. Daar wordt het verpleegstersverhaal verteld aan de hand van tientallen objecten en luisterverhalen. In de Sint-Bertinuskerk ligt de focus op de werking van de burgerhospitalen in Poperinge. Er zijn ook drie foto's van Alex Vanhee (B), in de schaduw van de St.-Bertinuskerk. "Uit studie van het bronnenmateriaal blijkt dat meer dan 5.000 burgers en militairen in deze instellingen werden opgevangen. Aan de namenlijst van het In Flanders Field Museum zijn nu 750 gesneuvelden in burgerhospitalen toegevoegd. Minstens 34 Belgische verpleegsters overleefden de oorlog niet. Dat kunnen er ook meer zijn, want een officieel cijfer is er niet van", vertelt Annemie.





De expo is ook een onderdeel van Kunstenfestival Watou, het off-programma in Poperinge. Bij de tentoonstelling hoort ook een boek van Luc De Munck, gewezen archivaris van Rode Kruis Vlaanderen. De expo 'Heelkracht' kan je van 30 juni tot en met 16 september bezichtigen. Het is dagelijks gratis toegankelijk van 13 uur tot 18 uur, gesloten op maandag.