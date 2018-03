"Hulp krijgen van OCMW, is écht nog taboe" POPERINGE NEEMT DEEL AAN INLEEFWEEK ARMOEDE LAURIE BAILLIU

22 maart 2018

02u42 0 Poperinge Poperinge neemt dit jaar deel aan de Inleefweek Armoede. Wie zich inschrijft, moet een week lang met een klein bedrag rondkomen. Het gezicht van de campagne is Manuela Vandevyvere (42) uit Poperinge, die al meer dan 20 jaar hulp krijgt van het OCMW.

'De Inleefweek Armoede is een zo realistisch mogelijke simulatie, waarbij je een week kan ervaren hoe het is om in armoede te leven", vertelt Isabel Lebbe, OCMW-voorzitter van Poperinge. "De deelnemers krijgen een virtueel budget van 50 euro per volwassene en 20 euro per kind ten laste. Daarmee moet je een week zien rond te komen. Bovendien word je geconfronteerd met problemen die het budget aantasten."





Het initiatief gaat uit van het Sociaal Huis Poperinge, samen met het buurthuis Bellewijk, VormingPlus Oostende-Westhoek en Welzijnszorg. "Met deze Inleefweek willen we aantonen wat armoede met een mens doet. Het tast niet alleen het zelfvertrouwen aan, maar heeft ook een grote impact op het sociale leven", zegt Isabel Lebbe.





Schuldbemiddeling

De Inleefweek werd mee uitgewerkt door mensen in armoede uit Poperinge. Een van hen is Manuela Vandevyvere (42). "Toen ik 20 jaar was, ging ik alleen wonen", vertelt ze. "Ik kreeg een werkloosheidsuitkering van zo'n 350 euro per maand en het OCMW gaf me een toelage, zodat mijn maandbudget in totaal ongeveer 850 euro was. Ik leerde mijn ex-man kennen en we kochten een huis. Ik werkte toen in nachtdienst en hij ging de betalingen regelen. Maar dat deed hij niet. Facturen werden niet betaald. We gingen aankloppen bij het OCMW. Onze schuldenberg was zo groot dat we in collectieve schuldbemiddeling moesten bij een advocaat."





De relatie tussen Manuela en haar man bleef niet duren. Na de breuk ging ze samen met haar dochter Tessa (16) in Ieper wonen. "Ik huurde een huis van 350 euro en kreeg 75 euro om daar 14 dagen mee rond te komen. Een pro deo-advocaat bekwam dat de schuldbemiddelaar 300 euro per maand aan de kant zette voor mij. Ik zat twee jaar vast in een vicieuze cirkel. Ik kon niet gaan werken, want ik had geen geld voor kinderopvang en we hadden het moeilijk omdat ik niet werkte." Nu werkt Manuela in de Lovie. In 2010 kon ook haar nieuwe partner een schuld niet betalen en het koppel moest naar een advocaat trekken voor collectieve schuldenregeling en kregen ze hulp van het OCMW. Manuela was toen zwanger van haar tweede dochter Daisy (7). "De advocaat verdeelde ons geld en 90 à 100 euro was voor ons gezin van vier."





In 2012 scheidde ze van haar tweede man. Manuela is nu twee jaar schuldenvrij. "Ik blijf voorlopig in budgetbeheer bij het OCMW. Ik heb schrik dat ik het verkeerd zal aanpakken. Ik heb jaren gevoeld dat hulp krijgen van het OCMW echt een taboe was. Maar als je je echt inspant en de hulp aanvaardt, kan je er samen uit geraken." Deelnemen aan de Inleefweek kan door in te schrijven bij VormingPlus Oostende-Westhoek - www.vormingplusow.be