"Hier vind je rust, én het beste bier ter wereld" LUC EN INGE OPENEN CAMPING 'T BARDEHOF, VLAKBIJ SINT-SIXTUSABDIJ LAURIE BAILLIU

10 juli 2018

02u39 0 Poperinge Wie in eigen streek op vakantie gaat met een caravan, mobilhome of tent, kan terecht op Camping 't Bardehof in Krombeke, bij Luc Breemeersch (55) en Inge Dieryck (47). Hun terrein is nu volledig klaar voor de vakantiegangers.

De uitbaters van Camping 't Bardehof uit Krombeke hebben gisterenavond al nieuwsgierigen verwelkomd. "Wij wonen op een hoeve waar we een varkensbedrijf runnen. Een tiental jaar al zeg ik dat ons terrein perfect zou zijn om een camping te beginnen. Veel mensen zeiden me dat het niet zou werken. Toch merkte ik de laatste jaren dat er vraag naar was. Een jaar geleden hebben we de sprong gewaagd", vertelt Luc. Samen met zijn partner Inge, die zorgkundige is in een rusthuis, opende hij de Camping 't Bardehof. Luc en Inge ontvingen hun eerste gasten op 20 juli 2017. "Nu we een jaar verder zijn hebben we wat ervaring kunnen opdoen. We zijn tevreden over het afgelopen jaar."





Omringd door bos

Sinds de opening vorig jaar werden er een aantal veranderingen doorgevoerd. "Enkele weggetjes werden aangepast om een betere doorgang te hebben, de containers werden naar de achterkant van het terrein verplaatst, enzovoort." 't Bardehof ligt in een bosachtig landschap. "Dit is geen jongerencamping. Mensen komen hier voor de rust en voor de natuur. Je wordt hier wakker omringd door bos en met zicht op onze hoeve", vertelt Luc. "Een zestal kilometer hier vandaan kun je de Sint-Sixtusabdij ontdekken. In de Vrede kun je proeven van het beste bier ter wereld. Mensen die daar een glaasje te veel hebben gedronken, kunnen met een gerust hart hier hun tent opzetten", lacht Luc. "In de buurt zijn er verschillende bewegwijzerde wandelingen en het landschap is ook geschikt voor uren fietsplezier. We verhuren ook fietsen."





Koetstochten

Luc en Inge bieden ook stalling aan voor paarden. "Deze zomer komen er groepen die koetstochten of wandeltochten met paarden doen. De mensen overnachten hier op de camping en de paarden rusten uit in onze stalling." Er zijn ook gocarts voor de kinderen en er is een cafetaria. "Kamperen is leuk dankzij de vrijheid en de natuur. Op onze camping is er een reglement, maar daar zijn we flexibel in. Het is hier een komen en gaan van mensen. Zo gebeurt het wel eens dat er hier plots een aantal kampeerders op onze koer staan om te vragen of we nog een plaatsje vrij hebben." Voor meer informatie: www.staltbardehof.be.