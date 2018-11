"Erkenning voor risico's van innovatie" '24 HOUR HOPS' WINT VLAAMSE INNOVATIEPRIJS LAND- EN TUINBOUW LAURIE BAILLIU

23 november 2018

02u28 0 Poperinge De Vlaamse Innovatieprijs land- en tuinbouw 2018 staat op naam van 't Hoppecruyt in Proven. Ze ontwikkelden een nieuw proces waarbij ze hun hop binnen de 24 uur na de pluk pelletiseren en verpakken.

Hoptelers Benedikte Coutigny en Wout Desmyter van 't Hoppecruyt in Proven hebben het project '24 hour hops picked and packed in a day' ontwikkeld. Via het '24 hour hops' proces wordt de hop zoals bij alle hoptelers geplukt wanneer ze optimaal rijp is, daarna wordt ze in 3 tot 5 uren indirect gedroogd op een temperatuur van 60°C. "Eens ze droog is, koelt ze nog wat af, maar daarna wordt ze onmiddellijk vermalen en gepelletiseerd. De pellets koelen terug af en worden daarna onmiddellijk gevacumeerd in zakken van 5 kilogram. De hop wordt 's morgens geplukt en is 's avonds eigenlijk al verwerkt. De hop van 's avonds pas de dag erop", legt Benedikte uit. "De hop die bij ons binnen de 24 uur verwerkt wordt, blijft verse hop. Vers geplukte hop is uitstekend van aroma (dit zijn de hopoliën) en van smaak. Hiermee werden de alombekende kerstbieren gebrouwen."





Bewaren

Samen met haar man Wout Desmyter is Benedikte al meer dan 20 jaar actief als hopboer(in). Hun 20-jarige zoon Roel is ondertussen in het bedrijf gestapt. "Onze hop wordt direct verkocht aan Belgische brouwerijen en wij leveren aan een aantal veeleisende klanten wat kwaliteit betreft. Bij vorige oogsten deden we proeven hoe we de hop het beste konden bewaren. In de diepvries op -18°c had de beste resultaten, maar ook dat kende verliezen, vooral op het vlak van etherische oliën. Daarom hebben we '24 hour hops, picked and packed in a day' ontwikkeld." Als hopteler is het project voor Benedikte en Wout een heel ecologische en minder arbeidsintensieve manier van hop verwerken. In totaal worden er 5 stappen overgeslagen: stockeren, persen, transporteren naar de loondienst, herdrogen van de hop, terughalen van de loondienst. De oogst van 2018 is de allereerste '24 hour hop' ooit. "Vorig jaar testen we al met het vacuüm verpakken van hopbloemen tijdens de pluk. De analyses waren, zelfs maanden na de pluk, schitterend en stabiel. Dit jaar kochten we een op maat gemaakte pelletinstallatie en konden we voor de eerste keer pelletiseren en verpakken binnen de 24 uur", legt Benedikte uit. "In totaal zijn we toch 3 jaar op zoek geweest. Vermits we maar eenmaal per jaar oogsten, konden we dit ook maar eenmaal per jaar proberen."





Erkenning

Volgend jaar willen ze dit proces ook bij hun collega-hoptelers gaan tonen. "We vinden het belangrijk dat de Belgische Hop terug massaal op de kaart gezet wordt. Na de resultaten van de oogst 2019, zullen onze collega's uitgenodigd worden om de analyses in te zien." Deze 24 hour hops, picked and packed in a day' is 1 van 122 inzendingen. "Deze prijs is een hele erkenning voor ons harde werk en voor de risico's die innovatie inhoudt, want dit is zeker niet van een leien dakje gelopen." Benedikte en Wout maken nog kans op de publieksprijs. Stemmen kan tot 31 december via www.innovatiesteunpunt.be/wedstrijd.