"Er is nu al genoeg overlast" verzet tegen twee extra windmolens van 200 meter hoog LAURIE BAILLIU

16 februari 2018

02u40 0 Poperinge Buurtcomité Leefbaar Poperinge uit zijn ontevredenheid over de mogelijke komst van twee nieuwe windmolens van 200 meter hoog en organiseert een infoavond om duidelijke informatie te verschaffen aan andere inwoners.

"Als buurtcomité nemen we het initiatief om alle bewoners van Poperinge beter te informeren over de komst van de nieuwe windmolens", vertelt Carole Parmentier (39), lid van het buurtcomité LeefbaarPoperinge. Samen met haar man Steven Haubourdin (38) en hun dochters Margaux (12) en Justine (10) wonen ze bij hun bedrijf Haubourdin bvba langs de Ouderdomseweg in Poperinge. Een twintigtal buurtbewoners zette zich in voor het buurtcomité 'Leefbaar Poperinge'. "Er is een lopende aanvraag voor het bouwen van twee windmolens van 200 meter in de nabijheid van de huidige vier windmolens van 140 meter. De eerste zou komen op de industriezone ter hoogte van de Frankrijklaan en Ouderdomseweg. De tweede zou een plaats krijgen op het agrarische gebied langs de Sint-Jansstraat." De bedrijven Soncotra en Plateau uit Poperinge hebben de aanvraag ingediend. "De vier bestaande Engie-windmolens van 140 meter hoog veroorzaken her en der al overlast. Sommige bewoners slapen heel slecht. Wat zullen twee nieuwe windmolens, die 60 meter hoger zijn, niet met zich meebrengen?", vraagt Carole. "Dat die windturbines zo dicht bij een bewoonde buurt worden ingepland, namelijk Hoppelandwijk, Lakenstraat, Nieuwstraat, is onaanvaardbaar.





Geen antwoorden

Op 8 februari organiseerden de aanvragers een infomoment. "Daar kregen we niet de informatie die we wilden. Welk geluid zullen de windmolens maken? Welke molens worden geplaatst?" Het lopende openbaar onderzoek eindigt op 22 februari, nadien kan geen bezwaar meer ingediend worden. "Daarom hebben we beslist om zelf een infoavond te organiseren op 19 februari om 19.30 uur in de gebouwen van transportbedrijf Wybo, Europalaan 21 in Poperinge. Ingenieurs en ervaringsdeskundigen komen langs om uitleg te geven over de mogelijke geluidsoverlast door de lagefrequentiegeluiden die sterk inwerken op ons menselijk bioritme. Dat kan onder andere leiden tot slapeloosheid. Ook de specifieke wetgeving rond windturbines wordt toegelicht. Uiteraard zijn we voor groene herbruikbare energie, maar een goede gezondheid voor onze werknemers, kinderen en kleinkinderen primeert."





'Not in my backyard'

Begeleidend studiebureau Encon had vragen van omwonenden verwacht. "Aanvragen van windmolens gaan altijd gepaard met protest. Mensen denken: 'not in my backyard'. We hebben de bewoners zoveel mogelijk proberen duiding te geven bij de soms nogal theoretische studies op het infomoment, daar zijn ook meer mensen naartoe gekomen dan we verwacht hadden. Bijkomende vragen over de aanvraag kunnen ook via info@windturbinespoperinge.be doorgestuurd worden", vertelt Marij d'Aubioul van Encon. Stad Poperinge zal de ingediende bezwaren behandelen, maar kan enkel advies geven. De provincie zal alle adviezen ontvangen en uiteindelijk de beslissing nemen of de windmolens er komen.