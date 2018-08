"En wacht tot je onze panoramabar ziet" BROUWERIJ ST. BERNARDUS OPENT GLOEDNIEUWE SHOP LAURIE BAILLIU

07 augustus 2018

02u50 0 Poperinge De nieuwe shop van brouwerij St. Bernardus is open. Je vindt er niet alleen bier, maar ook allerhande hebbedingen. Op het dak van de nieuwbouw is er een degustatieruimte met een fenomenaal uitzicht van 360 graden op de hele regio. Bar Bernard opent op 20 augustus.

Brouwerij St. Bernardus uit Watou werkte meer dan een jaar aan de nieuwbouw. "Het nieuwe magazijn, de nieuwe winkel en de bezoekersplaats met degustatieruimte zijn nu een feit", vertelt marketingmedewerker Pieter Verdonck. De nieuwbouw werd gebouwd tussen het huidige magazijn en het hoppeveld. "Het pand telt vier verdiepingen. Er is uiteraard onze shop, maar op de tweede verdieping is er ook een evenementenzaal waar er bijvoorbeeld bedrijfsfeesten of trouwfeesten kunnen plaatsvinden. De nieuwe shop valt niet te vergelijken met de vroegere winkel in het oudere deel van de brouwerij. De nieuwe winkel is veel groter en naast onze bieren vind je er ook onze merchandising, zoals boeken, magneten, flesopeners, en ga zo maar door. Onze winkel moet een echte trekpleister worden voor bierliefhebbers. De shop zal ook zeker een boost geven aan de uitstraling van ons merk", zegt de marketingmanager.





Veel nieuwsgierigen

Gisteren opende de nieuwe shop de deuren. Kayleigh Truwant maakte de bezoekers met plezier wegwijs. "Het was echt spannend", lacht Kayleigh. "Het is leuk om te zien dat alles vorm krijgt en op zijn pootjes terechtkomt. Na een jaar en een half zijn we er eindelijk. Er is veel volk over de vloer gekomen, en eerlijk, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Voorlopig is de winkel geopend van 8 tot 16.30 uur, maar als de degustatieruimte de deuren opent, zullen er gelijklopende uren aangenomen worden."





Foodpairing met uitzicht

De nieuwe degustatieruimte met een uitzicht van 360 graden opent op 20 augustus. "Bar Bernard wordt echt een café waar onze bieren centraal zullen staan. Toch wordt het ook een plaats waar mensen een hapje zullen kunnen eten. We zullen er het principe van foodpairing hanteren. De gerechten worden gekozen met onze bieren als vertrekpunt. De bezoekersplaats met degustatieruimte vind je bovenop het dak en heeft een fenomenaal uitzicht. We zetten dus meteen ook onze mooie streek in de verf. Het is ook de bedoeling om ons nieuwe gebouw in de gidsbeurten op te nemen. Zo zullen de mensen binnenkort een rondleiding beginnen in onze ontvangstruimte en eindigen in onze bar", zegt Pieter. "Als werktitel hadden we eerst 'BarDrie60'. Maar omdat we veel buitenlandse gasten verwelkomen, leek het logischer om een naam te kiezen die je in alle talen kan uitspreken. Vandaar Bar Bernard."