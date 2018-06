"Eerst de match, dan Thuis-finale" VOOR ELK WAT WILS TIJDENS OPENING WK-DORP LAURIE BAILLIU

15 juni 2018

02u58 0 Poperinge De deuren van het WK-dorp in Poperinge zijn sinds gisteren geopend. De aftrap werd gegeven met de openingsmatch tussen Rusland en Saoedi-Arabië. Voor de liefhebbers was er daarna de seizoensfinale van Thuis. Het WK-dorp is tot 15 juli elke dag gratis open.

Het Aviko-Eurokart WK-dorp is er gekomen dankzij Steven Meulenaere, uitbater van Bar Petit Comité, en Michael Inion van Sound & Light Projects. Het WK-dorp vind je op de weide achter café Rekhof. "De site is van tot en met 15 juli elke dag gratis open. Elke wedstrijd wordt uitgezonden op een scherm van 16 vierkante meter. Toch zal het niet al voetbal zijn dat de klok slaat. Zo hebben we ervoor gekozen om vandaag de seizoensfinale van Thuis ook te tonen. Dat is perfect haalbaar, aangezien de match al om 19 uur afgelopen is. Tijdens het EK hebben we dat ook gedaan en dat was een groot succes", vertelt Steven Meulenaere.





Optredens

De organisatoren gaan voor een totaalbelevenis. "Het wordt een echt festival dat een maand duurt, met drank- en eetstandjes, muziekoptredens, stand-upcomedy... Kinderen zijn ook zeker welkom, want er is een kinderdorp met springkastelen. Een WK-quiz, cinema-avond, penaltycup en minivoetbaltornooi staan ook op het programma. Op vrijdag 15 augustus is er een afterworkparty en op zaterdag 16 juni is het themadag: een Franse Dag. De mensen kunnen dan petanque spelen en er komt een coverband."





Eerste gasten

Arne Devos (24), Sil Vandenbussche (24) en Viktor Houwen (26) kwamen gisteren de eerste match meepikken. "Het is een andere manier om voetbal te kijken. De sfeer is helemaal anders dan als je thuis zou kijken. Voor de belangrijke matchen komen we zeker, en als de Rode Duivels spelen natuurlijk ook. Dan zijn we zeker van de partij", lachen de vrienden.





Herlinde Pyck (26) en haar vriendinnen Laura Ryon (26), Anneleen Vaneeckhoutte (25) en Elien Props (25) kwamen voor de seizoensfinale van Thuis. "Als ik me hier niet genoeg kan concentreren, kijk ik thuis opnieuw", lacht Herlinde. "Het is veel leuker als je samen kan kijken en zo meningen kan delen. Soms zijn verhaallijnen vergezocht, maar toch blijf je kijken. Het is Thuis, dus alles is echt mogelijk."





Goed doel

Steven stampte trouwens twee jaar geleden al eens een pop-updorp uit de grond. "Ik vond het jammer dat er in Poperinge vroeger nergens een groot scherm was waar je een voetbaltoernooi kon volgen. Voor het EK heb ik twee jaar geleden ook een pop-updorp uit de grond gestampt. De site naast mijn café, Bar Petit Comité, was toen de locatie." Op de nieuwe locatie achter café Rekhof kunnen tot 1.500 voetballiefhebbers terecht. "Het is een van de grootste groene zones in Poperinge. Scholengroep GO! is de eigenaar van de weide en samen met hen beslisten we om vijf procent van de winst te schenken aan het Fonds Aurore Ruyffelaere, dat herinneringseducatie ondersteunt. De Poperingse verenigingen steunen we indirect, want zij staan achter de bar en verdienen zo een centje bij."





Meer informatie vind je op www.wkdorp.be.