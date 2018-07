"Een degelijke prestatie moet lukken" LOUIS VERHELST VANDAAG IN DE INTERNATIE IN RENINGELST ERIK DE BLOCK

26 juli 2018

02u35 0 Poperinge Ex-prof Joeri Calleeuw en drievoudig provinciaal kampioen Jens Vandenbogaerde zijn vandaag alvast de topfavorieten op de Internatie in Reningelst. Ex-winnaar en ex-prof Benjamin Verraes staat niet aan de start. Met zijn ploeg VDM-Trawobo CT rijdt hij sinds gisteren de Ronde van Vlaams-Brabant.

Wielrennen

elite z/c

Na een solo in de allerlaatste ronde won Mathias Van Gompel (Meerhout) in het shirt van Lotto-Soudal vorig jaar. Ondertussen werd hij bij Sport Vlaanderen-Baloise prof. Jens Vandebogaerde won vorig jaar de spurt voor de vierde plaats. Net zoals de afgelopen jaar viel de beslissing in deze interclub al heel vroeg. Het wordt dus opletten van in het begin.





Ex-prof Louis Verhelst uit Anzegem behoort op het lastig parkoers tot de outsiders. Hij reed maandag tijdens de Grote Prijs Raf Jonckheere een degelijke koers in Westrozebeke. Verhelst was mee in de beslissende vlucht, maar kon geen dikke prijs rijden. "Het ontbreekt me momenteel nog een beetje aan geluk om een uitschieter te realiseren, maar het gaat de goede richting uit met mijn conditie", aldus de renner van het continentale Tarteletto-Isorex. "Ik verwacht veel van het tweede deel van het seizoen. Ik zit nog fris. Mijn voorjaar ging volledig de mist in. Tijdens de winter kwam ik bij een val op mijn knie terecht. Een littekenweefsel zorgde voor irritatie. Het was mei toen ik in competitie kon uitkomen. Voor de zoveelste keer in mijn loopbaan moest ik weer van nul opbouwen. Gemakkelijk was dat niet, maar ik ben blijven vechten. En met succes. Mijn vormpeil wordt met de dag beter. Ik zie het zitten voor de Internatie. Het moet lukken om een degelijke prestatie neer te zetten", besluit Louis Verhelst (27) die opgroeide in Rekkem.





Uitkijken wordt het vandaag naar het sterke Lotto-Soudal. Bij EFC-L&R-Vulsteke zijn eerstejaars Mauri Vansevenant en Cériel Desal alvast te volgen. Desal werd vorig jaar trouwens tweede in de Trofee van Vlaanderen in Reningelst. Tot de favorieten behoort ook de Albanees Yelber Sefa.





De start vindt plaats om 13.30 uur. Er zijn vijftien ronden (11,1 kilometer). Wielerclub Berg en Dal mocht 'maar' achttien ploegen inschrijven.