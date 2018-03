'Een bibliotheek voor iedereen!'-charter unaniem goedgekeurd 02 maart 2018

Tijdens de laatste gemeenteraad van Poperinge werd unaniem het charter 'Een bibliotheek voor iedereen!" goedgekeurd.





Aanleiding voor de campagne is het wegvallen van de verplichting voor steden en gemeenten om een bibliotheek in te richten sinds 2016. "De bib is en blijft een belangrijk onderdeel van de brede cultuurwerking van het stadsbestuur. Wij zijn dus vastbesloten blijvend werk te maken van een bib, in het centrum én de deelgemeenten", vertelt schepen van Cultuur Loes Vandromme (CD&V). "Beste bewijs dat de bibliotheek ook door de bevolking gedragen wordt, is het feit dat we voor de raadszitting al meer dan 500 handtekeningen verzameld hadden, van lokale mensen die deze oproep genegen zijn en ondersteunen. Van die 500 namen zijn er trouwens een 130-tal afkomstig van de buren in Vleteren. Bibliotheek Poperinge telt immers ook twee uitleenposten in Vleteren, het resultaat van een intergemeentelijke samenwerking."





Het charter kan nog tot zaterdag 21 april worden ondertekend in de Poperingse hoofdbibliotheek én de uitleenposten. Meer info? www.bibvooriedereen.be. (LBR)