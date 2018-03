"Dossier is onduidelijk én onvolledig" ONGUNSTIG ADVIES VOOR TWEE WINDMOLENS OP BEDRIJVENTERREIN LAURIE BAILLIU

07 maart 2018

02u36 0 Poperinge In een nota van 19 bladzijden heeft het stadsbestuur zijn negatief advies voor de bouw van twee bijkomende windturbines op de Poperingse industriezone omschreven.

De bedrijven Unitron, Soncotra en Platteau hadden via het studiebureau Encon een aanvraag ingediend om twee windmolens van 200 meter hoog en 114 meter rotordiameter te mogen bouwen op het industrieterrein van Poperinge. "370 bezwaarschriften werden ingediend. Twaalf ervan waren unieke teksten met gemotiveerde bezwaren. Dit dossier was dus zeker geen geschenk voor een lokaal bestuur", vertelt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).





Het schepencollege besliste maandag om een ongunstig advies uit te brengen. "We zijn ook bereid om dat te gaan toelichten en verdedigen in de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie. Onze beslissing heeft niets te maken met het feit dat we in een verkiezingsjaar zitten." Er worden verschillende redenen aangehaald voor het ongunstig advies. "Het dossier van de aanvragers is bijzonder onvolledig en onduidelijk. Er worden drie types molens opgesomd met een andere afmeting, een andere rotordiameter, andere toerentallen of maximale brongeluiden. Hoe kan een dossier vergund worden, wanneer een openbaar onderzoek gehouden moet worden op basis van een onvolledig en onduidelijk dossier?", vraagt burgemeester Dejaegher zich af.





"Het voorwerp van de aanvraag moet helder en concreet zijn. De exploitant van dit project is ook niet duidelijk. Die moet waarborgen dat de molens bijvoorbeeld stilgelegd worden, indien er te veel slagschaduw in woningen zou zijn", legt de Poperingse burgemeester uit.





Twee jaar hinder

"In het dossier staat ook aangegeven dat de eventuele hinder gedurende twee jaar gemonitord zou worden om dan maatregelen te nemen. Dit betekent concreet dat mensen twee jaar met hinder zouden moeten leven. Bij de andere molens was er in het begin ook hinder van slagschaduw. Na een klacht was dit in enkele weken tijd opgelost. Er is in dit dossier heel weinig inspanning gedaan om de bevolking vooraf bij dit project te betrekken en hen hierover te informeren. Ook de lokale overheid werd straal genegeerd. Op deze manier kan dit dossier niet toegelaten worden", besluit burgemeester Dejaegher.





De beslissing ligt nu bij de deputatie. De stad Poperinge kan nog tweemaal in beroep gaan, zowel bij de Raad van State als bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.