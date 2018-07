"Dit keer gaan we wél eerst te rade bij buurt" AANVRAGERS WINDMOLENS ZEGGEN 'SORRY' EN KONDIGEN NIEUW PROJECT AAN LAURIE BAILLIU

20 juli 2018

02u44 0 Poperinge Na protest tegen een project voor de bouw van twee windturbines in Poperinge, willen de aanvragers nu in overleg gaan met omwonenden. De aanvragers - drie bedrijven- verontschuldigen zich in een brief en kondigen meteen ook een nieuw project aan. "We hebben geleerd uit onze fouten", klinkt het.

De vergunningsaanvraag voor de bouw van twee nieuwe windmolens zorgde enkele maanden geleden voor ophef in Poperinge. Bewoners hadden heel wat bezwaren, zo bleek tijdens een info-avond. De initiatiefnemers, bedrijven Platteau, Unitron en Soncotra uit Poperinge, bieden hun verontschuldigingen aan. "Sorry voor de ophef die we veroorzaakten. Vanaf nu werken we in overleg met de Poperingenaar aan een nieuw windmolenproject", zo begint de brief aan de inwoners. "We steken de hand uit naar iedereen die zich op één of andere manier betrokken voelt bij het windmolenproject", vertelt Pieter Cappoen van Platteau NV. "Later dit jaar zetten we een samenwerking op met iedereen die dit wil voor een nieuw project. We hebben ons gefocust op de wettelijke procedure en we hebben de impact van onze plannen onderschat. Wij zijn typische ondernemers en voor ons moet het altijd snel vooruit gaan. We zagen te laat dat sommige mensen niet mee waren met ons verhaal. Naast ondernemers zijn we ook Poperingenaars en we willen in goede verstandhouding leven met onze dichte en verre buren."





Dialoog

De aanvragers geloven nog steeds in hun project. "We hebben geleerd uit onze fouten en we pakken het nu anders aan. Wij willen samen met de inwoners bepalen hoe het windmolenproject er straks zal uitzien, want we moeten werk maken van groene energie. We plannen verschillende dialoogmomenten waar de inwoners de kans krijgen om het project mee vorm te geven. We gaan in gesprek over de locatie van de windmolens, de participatiemogelijkheden en de herinvestering van de opbrengsten in andere groene projecten voor Poperinge." De omgevingsvergunning voor twee windturbines op het bedrijventerrein Sappenleen in Poperinge werd geweigerd en daar tekenden de aanvragers beroep voor aan. "Dat dossier laten we lopen. Als we samen tot een goed project komen, trekken we onze vorige plannen in." Eind oktober 2018 mogen de bewoners een nieuwe brief verwachten, waarin de aanvragers uitleggen hoe ze samen met de bewoners tot een nieuw windmolenproject voor Poperinge willen komen.





"Beetje raar"

"Een brief hebben wij eigenlijk nog niet ontvangen", zegt Carole Parmentier, lid van het buurtcomité LeefbaarPoperinge. Samen met haar gezin woont ze bij hun bedrijf Haubourdin bvba langs de Ouderdomseweg in Poperinge. "Ze hebben beroep aangetekend en verontschuldigen zich nu. Dat is toch een beetje raar? Het voelt een beetje als zand in de ogen, maar ik ben zeker bereid om met hen te praten over oplossingen die voor iedereen leefbaar zijn."