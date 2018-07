"Dit is gelukkig storm in glas water" NA KORTRIJK: ORGANISATIE WK-DORP ONDERSCHEPT ZELF FRAUDULEUZE JETONS LAURIE BAILLIU

04 juli 2018

02u46 0 Poperinge Na Kortrijk leek ook Poperinge het slachtoffer te worden van frauduleuze jetons. De organisatie kon deze exemplarten echter zelf onderscheppen voor ze werden ingeruild.

Maandagavond maakte de organisatie van het WK-dorp in Poperinge zelf bekend dat ze te maken hadden met frauduleuze jetons. "De valse exemplaren zijn we heel toevallig op het spoor gekomen. Toen ik onze bestelde jetons ging ophalen, werd er per ongeluk een pakketje meegeven dat niet voor mij was. In het pakketje zaten 500 van onze jetons, maar die waren dus voor iemand anders bedoeld", legt Steven Meulenaere uit. Samen met Michael Inion van Sound & Light Projects staat de uitbater van Bar Petit Comité in voor de organisatie van het Aviko - Eurokart WK-dorp.





Geen enkele valse gebruikt

De organisatie had het bedrijf gevraagd om hun fluogroene jetons niet te leveren in de buurt van Poperinge. "Voor hen was dat blijkbaar moeilijk. We wisten dus dat de kans bestond dat onze jetons door anderen zouden besteld worden, maar we hoopten dat de Poperingenaars ons dit niet zouden aandoen", vertelt Steven. "Er werd gedacht aan gepersonaliseerde jetons, maar bijbestellen kan een tijdje duren, dus dat leek ons geen optie." Sinds gistermiddag weet de organisatie hoeveel valse jetons werden ingeruild en hoeveel financieel verlies ze hadden. "Er is gebleken dat geen enkele valse jeton werd gebruikt. Een persoon of een groepje vrienden moet een bestelling geplaatst hebben en die hebben wij onderschept. De omvang is dus gelukkig heel beperkt. In vergelijking met Kortrijk hebben wij geen duizenden euro's schade."





De organisatie wilde eerst dat de daders streng zouden aangepakt worden, maar daar denken ze nu anders over. "Het gaat gelukkig over een storm in een glas water. Het had veel erger kunnen zijn. Wie de jetons heeft besteld, weten we voorlopig nog niet. Als we achterhalen wie het is, zijn we zeker bereid om te luisteren naar zijn of haar verhaal. Het kan zijn dat het niet de bedoeling was om de jetons hier te gebruiken, maar het is wel heel toevallig dat er 500 van onze jetons besteld worden kort nadat het WK-dorp de deuren heeft geopend."





Andere kleur

Via Facebook liet de organisatie weten dat iedereen de kans had om hun oude jetons in te wisselen tot vrijdag 19 uur. "Waarschijnlijk zullen de oude jetons toch nog mogen gebruikt worden, maar er komt sowieso een andere kleur van jetons. In de toekomst willen we ook een ander betaalsysteem uitwerken. Misschien is het publiek er nog niet klaar voor, maar enkel met bancontact betalen lijkt ons een oplossing", zegt Steven. "Mijn vertrouwen in de Poperingenaars ben ik zeker niet kwijt. Maandagavond zijn opnieuw bijna 2.000 mensen afgezakt naar ons WK-dorp en er was een fantastische sfeer. Poperinge leeft weer. We mogen heel gelukkig zijn met deze uitkomst."