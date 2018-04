"Derde kat die beschoten werd" GEZIN STILAAN RADELOOS AL ÉÉN HUISDIER OVERLEDEN LAURIE BAILLIU

20 april 2018

02u44 0 Poperinge Juliette, Liza en hun twee kinderen zijn stilaan radeloos. De dierenarts heeft maandag twee kogels in de buik en borst van hun kater Louis gevonden. "Wie heeft het op onze katten gemunt? Peluche stierf in februari door een kogel, Filou verloor een pootje door een kogel, Garfield is nog steeds spoorloos."

Juliette Ruckebusch (27), Liza Barbry (31) en hun kinderen Axelle (5) en Mathieu (3) uit Proven hebben te maken met een kattenhater. "De dierenarts heeft in onze kater Louis twee kogels aangetroffen. Gelukkig is Louis in orde", vertelt Juliette. Hun andere kater, Peluche, had minder geluk. Het dier overleed in februari, een kogel had zijn darmen op vijf plaatsen geperforeerd. En vorig jaar verloor hun derde kat, Filou, een pootje. Ook door een kogel. Intussen is de vierde kat, Garfield, nog steeds spoorloos, sinds november al. Het gezin is stilaan radeloos.





"Louis gedroeg zich kalmer dan anders, maar we dachten dat het misschien met zijn ouderdom te maken had." Toen Juliette op de borst van de kater een bolletje voelde, dacht ze niet meteen aan een kogel. "Maar zondag merkten we bij Louis ook een wonde aan zijn achterpoot. Maandag trokken we naar de dierenarts om zeker te zijn dat alles in orde was. De dierenarts dacht eerst dat onze Louis misschien was aangereden, maar op de röntgenfoto's werd onmiddellijk duidelijk dat er in zijn buik en borst telkens één kogel zat. Zo wisten we ook onmiddellijk wat het bolletje was." Ook deze keer ging het om kogels uit een loodjesgeweer. Het diertje heeft volgens de dierenarts veel geluk gehad.





Deel van het gezin

"Onze kat Garfield is verdwenen, Filou is een pootje kwijt door een kogel, Peluche is overleden door een kogel en nu waren we bijna Louis kwijt... Wie doet nu zoiets? Dit moet echt stoppen. Katten uit de buurt worden vergiftigd, verwond.. Dus we zijn zeker niet alleen. Onze huisdieren zijn een deel van ons gezin. De persoon die dit doet, weet niet hoeveel pijn hij veroorzaakt", zucht Juliette.





Dat het gezin niet het enige slachtoffer is, bewijst Maïté Six (19) uit Proven. Haar kat Zazou werd enkele maanden geleden aangevallen en keerde terug met een snijwonde aan de buik. "Met onze Zazou gaat het ondertussen weer beter. Hij is volledig de oude. De politie liet me weten dat ze niet veel kunnen doen en dat begrijp ik ook, maar ik hoop toch dat ze de dader vinden", zegt Maité.





Juliette en Liza trokken met de röntgenfoto's naar de politie om opnieuw klacht in te dienen. Die belooft actie. "Maar het is niet eenvoudig. We vragen alvast de medewerking en alertheid van de buurtbewoners, dat is voor ons een grote hulp", klinkt het bij de Poperingse politie. "Deze klacht lachen we zeker niet weg en zullen we ook grondig onderzoeken."