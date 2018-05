'De Keiwijzer' telt al 192 leerlingen VANAF 1 SEPTEMBER START NIEUWE EERSTEGRAADSSCHOOL LAURIE BAILLIU

09 mei 2018

02u33 0 Poperinge De eerstegraadsschool 'De Keiwijzer' van Bertinus Collectief in Poperinge gaat op 1 september 2018 officieel van start. Hun opendeur van afgelopen weekend leverde al 192 inschrijvingen op.

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei gingen de inschrijvingen voor de nieuwe eerstegraadsschool De Keiwijzer van start. De eerstegraadsschool is het nieuwe project binnen de scholengemeenschap Bertinus Collectief. Vanaf volgend schooljaar zullen alle eerstejaarsleerlingen van het Sint-Janscollege, het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut en het Vrij Technisch Instituut samenkomen in één school. Het schooljaar nadien volgen de tweedejaars.





"Het infoweekend werd een echte voltreffer, met heel wat interesse van ouders en leerlingen uit het 6de leerjaar. Er werden 192 leerlingen ingeschreven die van start zullen gaan in het eerste jaar en daar zijn we heel tevreden mee. In vergelijking met de inschrijvingen, van vorig jaar, van de drie scholen apart, liggen we in dezelfde lijn", vertelt Angelique Clauw, huidig adjunct-directeur van het Sint-Janscollege. Samen met Kristof Christiaen, huidig adjunct-directeur in het VTI, wordt ze het directieteam van de nieuwe school.





De schoolbel van De Keiwijzer zal voor het eerst rinkelen op 1 september 2018. De nieuwe school wordt uitgewerkt in het pand van het Sint-Janscollege. De leerlingen die, na het 6de leerjaar, nog geen keuze kunnen of willen maken, zullen kunnen proeven van diverse studierichtingen.





Keuzepakketten

"De keuzepakketten bevatten vier lesuren per week, maar kunnen variëren qua tijdsduur in het schooljaar. Via het keuzetraject kunnen leerlingen later eenvoudiger een studiekeuze maken. Een mooi aantal leerlingen kozen ook om de keuzepakketten te volgen", zegt Angelique Clauw.





Schepen van onderwijs, Loes Vandromme (CD&V) gelooft in het aanbod van keuzepakketten.





"Sommige leerlingen weten heel goed wat ze willen en waar ze naartoe willen. Maar voor anderen is dat niet het geval. Zij kunnen op zoek gaan naar hun talenten en daarbij een keuzetraject volgen. De eerstegraadsschool is zeker een meerwaarde. Leerlingen van dezelfde leeftijd samenbrengen zal hen goed doen. Het geeft hen ook ruimte om open te bloeien", vindt schepen Loes Vandromme. De leerlingen van De Keiwijzer zullen gedurende twee jaar begeleid worden door een kernteam van leerkrachten.





"We stonden er tijdens de opendeur voor het eerst als team. We hebben een mooi resultaat behaald. Het schoolreglement krijgt vorm, de boekenlijsten zijn bepaald... We vervelen ons niet en het enthousiasme van de ouders, leerlingen en collega's doet deugd."





Meer informatie over info- en inschrijfmomenten via www.dekeiwijzer.be.