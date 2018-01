"Dan maar zélf ambulancedienst opgestart" EX-WERKNEMERS VLAAMS KRUIS WAGEN HUN KANS NA REORGANISATIE LAURIE BAILLIU

02u34 0 Foto Michael Depestele Ambulanciers Genghis Khan en José Verhaeghe. Poperinge Twee ex-werknemers van het Vlaams Kruis hebben hun eigen ambulancedienst Hoppestreek opgericht. José Verhaeghe en Genghis Khan hebben er deze maand al een 50-tal opdrachten opzitten. "Van rusthuizen tot particulieren: iedereen kan 24 uur op 24 bij ons terecht voor vervoer."

José Verhaeghe en Genghis Khan beslisten om hun eigen ambulancedienst op te richten na een reorganisatie binnen het Vlaams Kruis. "José was vroeger mijn baas op onze dienst van het Vlaams Kruis", vertelt Genghis Khan (23) uit Poperinge. "Door de reorganisatie verdween een Poperingse ambulancedienst. Wij vonden dat elke stad recht had op een eigen ambulancedienst, dus we beslisten dat het tijd was om er zelf één op te richten."





Op 1 januari werden de plannen van Genghis en José werkelijkheid. "Rusthuizen, ziekenhuizen, huisartsen, particulieren... kunnen ons 24 uur op 24 bereiken voor allerhande vervoer, of dit nu voor consultatie, opname, ontslag, bestraling, chemo of de spoeddienst is. We staan steeds klaar om inwoners van Groot-Poperinge, Groot-Vleteren en Heuvelland te vervoeren", zegt Genghis. Momenteel beschikt ambulancedienst Hoppestreek over twee wagens voor rolstoelen en en één ziekenwagen voor liggend vervoer. Alle wagens hebben zuurstofmaskers, verzorgingsmateriaal en een rolstoel aan boord.





Uitbreiden

In de eerste week van deze maand had de nieuwe ambulancedienst al 21 opdrachten. "Vorige week waren er 23 opdrachten en vandaag (gisteren, red.) hadden we er een 6-tal", legt Genghis uit. "We zijn zeker tevreden met die aantallen. Wij rijden zelf met de ambulances en Timon, de zoon van José, springt bij tijdens weekends en 's nachts." De ambulancedienst wil ook uitbreiden, maar hoe en wanneer is nog niet zeker. "Dat is afhankelijk van de hoeveelheid werk. We begonnen op 1 januari met één wagen en één ambulance, maar na één week merkten we al dat dit niet voldoende was. Nu zijn er al twee wagens. Na een tijd zullen we kijken welk vervoer we nog kunnen aanbieden en waar er vraag naar is."





Ziekenfondsen

Een vaste prijs voor een rit is er niet. "Het is moeilijk om een prijs te zetten op bijvoorbeeld een rit van Watou naar het Jan Yperman Ziekenhuis. Per patiënt verschilt dat naargelang de mutualiteit. De ziekenfondsen betalen een deel terug, maar het bedrag verschilt", zegt Genghis. "Klanten mogen ons voor vervoer en begeleiding steeds contacteren en dan kijken we samen wat haalbaar is. We rijden naar de ziekenhuizen in Ieper, Gent, Leuven..." Ambulancedienst Hoppestreek is 24 uur op 24 bereikbaar op 0494/94.74.61 of via ambulancediensthoppestreek@hotmail.com.