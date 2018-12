‘Cultuurprijzen 2019’: nomineer je favoriet LBR

28 december 2018

17u17 0 Poperinge De cultuurprijzen worden in het voorjaar 2019 opnieuw uitgereikt en jij kan je favoriet nomineren.

Elk jaar zet de cultuurraad geëngageerde en talentvolle mensen in de kijker. Vorig jaar werd Bavo Orroi opkomend talent, Alex Vanhee ambassadeur en Martine Platteau meest verdienstelijke Poperingenaar. Stille kracht, ambassadeur en meest verdienstelijke Poperingenaar vallen dit jaar in de prijzen. Je eigen favoriet voor de categorieën ‘Stille Kracht’ en ‘Meeste verdienstelijke Poperingenaar’ kan je nomineren via www.poperinge.be/cultuurprijzen.

Via bovenstaande link kan je ook meer uitleg terugvinden over de categorieën en hoe je iemand kan nomineren. Papieren nominatieformulieren kan je verkrijgen bij de dienst Cultuur.