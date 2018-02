'Chefs for Charity' in en voor De Lovie GASTRONOMISCH EVENT ZAMELT GELD IN VOOR NIEUWE JONGERENCAMPUS LAURIE BAILLIU

20 februari 2018

02u31 0 Poperinge Chefs uit de Westhoek organiseren op 15 maart een gastronomisch event in en voor De Lovie. 'Chefs for Charity' gebeurt in samenwerking met gerenommeerde chefs en Hotelschool Ter Duinen. De opbrengst gaat naar de bouw van een nieuwe jongerencampus voor De Lovie vzw.

'Chefs for Charity' is een gastronomische beleving op het kasteeldomein De Lovie op donderdag 15 maart om 19 uur. De opbrengst gaat naar de bouw van een nieuwe jongerencampus voor personen van 6 jaar tot 25 jaar met verstandelijke handicap en mogelijk bijkomende medische en gedragsproblemen. De Lovie vzw ondersteunt jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek. "De ondersteuning gebeurt aan huis, in een van onze locaties in de Westhoek of waar nodig. De duur varieert van even op adem komen of tijdelijke praktische hulp tot langdurige ondersteuning. De nieuwe jongerencampus zal fungeren als vervangbouw en hiermee wil De Lovie vzw investeren in een dynamische jongerenwerking", klinkt het bij Brigitte Dewulf, dienst communicatie De Lovie vzw. "De bouw komt op het woonpark, op een boogscheut van onze buso-school De Pinker en biedt heel wat kansen."





Zelfstandig wonen

De nieuwe jongerencampus zal bestaan uit vier kleine groepswoningen voor acht jongeren en vier studio's met de mogelijkheid tot logeren of langdurig verblijf. "Het zal een plaats worden om zelfstandig wonen te trainen, maar zal ook een oplossing bieden voor jongeren die het wonen in een leefgroep te druk vinden. Ook de dagopvang wordt geïntegreerd in dezelfde infrastructuur."





De bouw van de nieuwe jongerencampus zou van start moeten gaan in de eerste helft van 2019. Financiële steun kan De Lovie vzw zeker gebruiken voor de bouw van hun nieuwe campus. "De nood aan bijkomende private middelen is voor deze jongerencampus absoluut noodzakelijk. Het kostenplaatje van de nieuwbouw wordt geschat op 6,5 miljoen euro, waarvan we 2,5 miljoen euro met eigen middelen moeten financieren."





Gastchefs

'Chefs for Charity' moet daarbij een handje helpen. Volgende chefs zetten hun schouders onder dit gastronomische event: Bert Recour van Restaurant Pegasus in Poperinge, Stefaan Couttenye van Gasthof 't Hommelhof in Watou, Kris Pollentier van Restaurant Manoir Ogygia in Poperinge, Dries Cloet en Vincent Deceuninck van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. De gastchefs dit jaar zijn Stéphane Buyens van Hostellerie Le Fox in De Panne en Franky Vanderhaeghe van Hostellerie St.-Nicolas in Elverdinge.





"De chefs creëren een gastronomisch menu waarbij gekozen is voor pure, authentieke en lokale streekproducten. Ook de vergeten groenten van het hoeveproject van De Lovie krijgen er alle eer. Onze dankbaarheid is groot naar de chefs en de Hotelschool Ter Duinen met hun grote betrokkenheid en hun warme hart", benadrukt Dewulf. "Er kunnen 350 mondjes gevuld worden en de inschrijven lopen goed."





Reserveren voor 'Chefs for Charity' kan via chefsforcharity@delovie.be. De nieuwe jongerencampus steunen kan ook via het rekeningnummer IBAN BE73 0011 9652 0460 van De Lovie met vermelding 'gift Chefs for Charity'.